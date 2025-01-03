Подозреваемый в убийстве Фарион заявил, что 6 раз объявлял голодовку

Во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый в убийстве языковеда Вячеслав Зинченко заявил, что 6 раз объявлял голодовку.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE". Правда, все эти голодовки были формальными.

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Что известно о голодовке Зинченко

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что шесть раз объявлял голодовку, однако все они длились не более 36 часов и были, по его словам, "формальными". Он также продолжает отрицать свою вину.

Добавим, что люди под Шевченковским судом встретили Зинченко криками "пожизненное" и "волю".

Как Зинченко встретили люди под судом: смотрите видео

К слову, 3 января в Шевченковском районном суде Львова продлили меру пресечения для Вячеслава Зинченко. Его оставили под стражей еще на 60 суток – до 4 марта 2025 года.

Заметим, что в декабре 2024 года Зинченко изменили подозрение. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Доказательства свидетельствуют, что мотив убийства связан с национальной нетерпимостью, также ему инкриминируют незаконное обращение с оружием.