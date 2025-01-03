Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що 6 разів оголошував голодування

У Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний у вбивстві мовознавиці В'ячеслав Зінченко заявив, що 6 разів оголошував голодування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE". Щоправда, усі ці голодування були формальними.

Дивіться також У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон

Що відомо про голодування Зінченка

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон заявив, що шість разів оголошував голодування, проте всі вони тривали не більше ніж 36 годин і були, за його словами, "формальними". Він також продовжує заперечувати свою провину.

Додамо, що люди під Шевченківським судом зустріли Зінченка вигуками "довічне" та "волю".

Як Зінченка зустріли люди під судом: дивіться відео

До слова, 3 січня у Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка. Його залишили під вартою ще на 60 діб – до 4 березня 2025 року.

Зауважимо, що у грудні 2024 року Зінченку змінили підозру. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Докази свідчать, що мотив вбивства пов'язаний з національною нетерпимістю, також йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю.