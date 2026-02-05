Назвал двуличными: Вэнс упрекнул европейцев из-за их отношения к США
- Джей Ди Вэнс выразил недовольство двуличным отношением европейских политиков к США, которые в частном общении доброжелательны, но публично критикуют американцев.
- Вэнс заявил, что Дональд Трамп стремится формировать "новый мировой порядок", меняя правила глобальной торговли, инвестирования и переформатируя традиционные союзы, в частности НАТО.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс недоволен "двуличным" отношением европейцев к США. А также он заявил о намерении Трампа формировать "новый мировой порядок"
Джей Ди Вэнс возмутился "двояким" отношением европейских политиков к США. Об этом он заявил в своем интервью американской журналистке Мегин Келли. А также сказал, что Трамп стремится достичь "нового мирового порядка".
Почему Вэнс недоволен отношением европейцев к США?
Джей Ди Вэнс упрекнул европейских политиков за то, что в личном общении они доброжелательны и готовы идти на уступки, а публично нападают на американцев.
Европейцы очень дружелюбны в частной жизни и готовы идти на множество уступок, а потом публично нападают на нас и говорят: "Мы не будем работать с американцами. Мы ничего не будем делать с американцами". Извините. Это чушь,
– возмутился Вэнс.
Кроме этого он сказал, что Дональд Трамп стремится достичь формирования "нового мирового порядка". Речь идет об изменении правил глобальной торговли и инвестирования, отход от зависимости от иностранных цепей поставок. И самое главное – переформатировании традиционных союзов, в частности НАТО.
Он отметил, что Трамп готов "встряхнуть" некоторые старые структуры альянсов. Вэнс сказал, что имеет в виду, что НАТО сильно отличается от того, каким оно было 10 лет назад, с помощью Трампа.
Какова роль Джей Ди Вэнса в политике США или может ли он стать преемником Трампа?
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс в начале каденции Дональда Трампа играл заметную роль в формировании мировой политики, однако впоследствии влияние постепенно уменьшилось. Его уже перестали считать серьезным "злом".
- Сейчас Вэнс работает над консолидацией собственной политической команды, ориентируясь на перспективу. В то же время, по имеющимся оценкам, он не исключает, что Марко Рубио может стать одним из главных претендентов на президентский пост раньше него.
- Ведь Марко Рубио олицетворяет более традиционное крыло Республиканской партии, в отличие от политического стиля Дональда Трампа. Именно поэтому значительная часть республиканцев возлагает на него большие надежды, считая его фигурой, способной объединить партию и расширить ее электоральную поддержку.
- В то же время Джей Ди Венса часто воспринимают как прямого политического наследника Трампа, что, по мнению отдельных обозревателей, может ограничивать его возможности в борьбе за президентский пост в будущем.