Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что в США появилось много шуток о Джей Ди Вэнса. Его уже перестали считать серьезным "злом".

Почему Джей Ди Вэнс потерял авторитет?

Юрий Рашкин считает, что вице-президента США не воспринимают серьезно в американской политике.

У него очень плохие шансы стать президентом, если Трамп покинет эту должность. Джей Ди Вэнсу нужна партия, с которой надо гнуться. Если это не Трамп, то значит это будут этнофашисты и Илон Маск,

– сказал он.

Джей Ди Вэнс сейчас собирает вокруг себя коалицию на будущее. У него, вероятно, есть предостережения, что Марко Рубио имеет шансы стать новым президентом США вместо него.

Важно! Политика Трампа разочаровывает часть американского общества, поэтому в его окружении уже видят потенциальных альтернативных лидеров. Политолог Александра Филипенко считает, что Марко Рубио имеет президентские амбиции, хотя сейчас публично демонстрирует полную лояльность к Трампу. По ее словам, именно Рубио республиканцы могут рассматривать как перспективную фигуру на предстоящих выборах.

Юрий Рашкин предположил, если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, то его поддержит Илон Маск, потратив много денег на избирательную кампанию.

Но, как показывает практика, когда у людей есть собственное мнение, то никакие миллиарды долларов не смогут повлиять на результаты выборов,

– заметил он.

Кроме того, беспорядки внутри США из-за политики администрации Трампа негативно влияют на настроения в государстве. Пока неизвестно, какие это будет иметь последствия в будущем.

Какую политику ведет Джей Ди Вэнс?