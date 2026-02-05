Джей Ди Вэнс возмутился "двояким" отношением европейских политиков к США. Об этом он заявил в своем интервью американской журналистке Мегин Келли. А также сказал, что Трамп стремится достичь "нового мирового порядка".

Читайте также "Мы попытаемся это прекратить": у Трампа сделали новое заявление о нападении России на Украину

Почему Вэнс недоволен отношением европейцев к США?

Джей Ди Вэнс упрекнул европейских политиков за то, что в личном общении они доброжелательны и готовы идти на уступки, а публично нападают на американцев.

Европейцы очень дружелюбны в частной жизни и готовы идти на множество уступок, а потом публично нападают на нас и говорят: "Мы не будем работать с американцами. Мы ничего не будем делать с американцами". Извините. Это чушь,

– возмутился Вэнс.

Кроме этого он сказал, что Дональд Трамп стремится достичь формирования "нового мирового порядка". Речь идет об изменении правил глобальной торговли и инвестирования, отход от зависимости от иностранных цепей поставок. И самое главное – переформатировании традиционных союзов, в частности НАТО.

Он отметил, что Трамп готов "встряхнуть" некоторые старые структуры альянсов. Вэнс сказал, что имеет в виду, что НАТО сильно отличается от того, каким оно было 10 лет назад, с помощью Трампа.

Какова роль Джей Ди Вэнса в политике США или может ли он стать преемником Трампа?