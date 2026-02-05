Джей Ді Венс обурився "двояким" ставленням європейських політиків до США. Про це він заявив у своєму інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі. А також сказав, що Трамп прагне досягти "нового світового порядку".

Чому Венс незадоволений ставленням європейців до США?

Джей Ді Венс дорікнув європейським політикам за те, що в особистому спілкуванні вони доброзичливі й готові йти на поступки, а публічно нападають на американців.

Європейці дуже дружні в приватному житті і готові йти на безліч поступок, а потім публічно нападають на нас і кажуть: "Ми не будемо працювати з американцями. Ми нічого не будемо робити з американцями". Вибачте. Це нісенітниця,

– обурився Венс.

Окрім цього він сказав, що Дональд Трамп прагне досягти формуванню "нового світового порядку". Йдеться про зміну правил глобальної торгівлі та інвестування, відхід від залежності від іноземних ланцюгів поставок. Та найголовніше – переформатування традиційних союзів, зокрема НАТО.

Він зауважив, що Трамп готовий "струсити" деякі старі структури альянсів. Венс сказав, що має на увазі, що НАТО сильно відрізняється від того, яким воно було 10 років тому, за допомогою Трампа.

Яку роль Джей Ді Венса в політиці США чи може він стати наступником Трампа?