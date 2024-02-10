Похудел на 38 килограммов: освобожденный украинский воин рассказал о пытках в российском плену

Около месяца назад украинский защитник Владимир Цема-Бурсов вернулся из российского плена. Историю отважного бойца, который пережил ужасные издевательства оккупантов, рассказала его жена.

По ее словам, она хочет, чтобы люди увидели, что в тюрьмах на территории страны-агрессора делают с нашими военнопленными. Сейчас известно, что мужчина проходит лечение в одном из медицинских учреждений Полтавской области.

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Боец потерял 38 килограммов веса

Владимир Цема-Бурсов вместе с женой и маленькой дочкой жил в Мариуполе. Он является военнослужащим 56 отдельной мотопехотной бригады. До полномасштабного вторжения Владимир был коренастым мужчиной. Говорится, что при росте 191 сантиметр он весил 95 килограммов.

Владимир с женой и дочерью / Фото "Свои.City"

В апреле 2022 года с металлургического комбината имени Ильича попал в российский плен, где пробыл 20 месяцев. За это время его вес снизился до 57 килограммов.

В течение того времени, что Владимир дома, врачи диагностировали у него много заболеваний. Значительная часть из них приобрела хроническую форму.

Защитник после российского плена / Фото "Свои.City"

По словам военного, утром 24 февраля он заступил на дежурство на КПП в воинской части А0989 в Мариуполе, впоследствии их разместили неподалеку от школы, в одном из админзданий металлургического комбината Ильича.

Пытался вырваться из окружения

Боец вспоминает, что однажды дошла информация, что руководитель одного из подразделений Мариупольского гарнизона с частью бойцов сдался в плен россиянам. Тогда украинские позиции вокруг завода "обнажились", врагу дали "зеленый свет".

Далее начались разговоры, что мы не сможем удержаться на заводе, поэтому надо искать пути выхода из вражеского кольца. 8 апреля выстроились в колонну и сделали несколько попыток выехать за пределы предприятия. Но "голову" колонны разбила российская артиллерия, поэтому мы вернулись на завод,

– рассказал защитник.

Как отметил Владимир, ему вместе с другими бойцами удалось выбраться из комбината, переехать дорогу по проспекту Карпова и спрятаться в заброшенном сельхозпредприятии. Затем их путь закончился возле проваленного моста, который соединяет Каменск и Старый Крым.

Военные развернулись и поехали обратно, искать другие пути из окружения. И на одном из блокпостов их остановили, предложили выйти из машины и пройти с ними, рядом был павильон для беседы, чтобы установить личность.

"Росгвардейцы" всех нас переписали, отвезли в Каменское СИЗО, оно не работало, учреждение, видимо, на днях расконсервировали. Там мы посидели 3 – 4 часа в камерах с окнами без стекол, дальше - связали руки, погрузили на "КамАЗы" и перевезли в Сартану. Через 2 суток ночью нас посадили в автобусы и утром привезли в Еленовскую колонию,

– вспоминает защитник.

Пытки в Еленовке

Владимир рассказал, что по прибытии их заставляли выходить по одному. Их встречал местный "вертухай". Каждый из бойцов называл свою фамилию, имя и отчество, а затем "бежал в барак живым коридором". А в конце был последний "вертухай". Он подпрыгивал и ногой бил "под дых". По словам защитника, он бил так сильно, что почти все падали с ног.

Слева трое, столько же справа. У каждого из них в руках "орудие труда" – у кого-то дубинка или резиновая палка, у других что-то вроде разделочной доски или ремешок с металлическими вставками. Каждый из них тебя бьет, по чему попадет,

– вспомнил боец.

Позже пленного еще несколько раз переводили в другие колонии. В одной из них защитников заставляли слушать российский гимн и песни.

Из динамиков звучали песни военных лет – "Вставай страна огромная", "День победы", "Темная ночь" и, конечно, гимн России. Никто из нас тогда не знал, что эти песни ежедневно мы будем слушать в течение 20 месяцев,

– рассказал военнослужащий.

Во время пребывания в плену пытки сопровождались избиениями с помощью палок, дубинок, разделочных досок и шокерами. По словам Владимира, оккупанты били везде, куда могли достать – спина, грудь, голова, руки, ноги. Это все сопровождалось криками и нецензурной лексикой россиян.

Как происходил обмен

В ночь на 4 января бойцы проснулись от того, что в коридоре, за несколько камер, услышали мат и лязг связки ключей. Впоследствии их повезли на аэродром.

В самолете мужчина заснул, а проснулся уже в Белгороде. Пленных украинцев пересадили в автобус и повезли на границу с Украиной, в Сумскую область.

Где-то на пол дороги из автобуса вышел конвой – их было двое. На прощание они прочитали нам "проповедь", что мы не правильно себя ведем, что мы "на"*сты". Все то, что нам они рассказывали на протяжении всего времени в тюрьме. До границы с нами в автобусе оставался только водитель,

– рассказал боец.

Сейчас состояние Владимира гораздо хуже, чем он ожидал. По его словам, у него "целый букет" болезней. Среди них хронический гастрит в стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (болезнь пищеварительной системы человека – 24 Канал), хронический простатит в стадии ремиссии и многое другое.

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