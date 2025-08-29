Ему было всего 19: в боях в Донецкой области погиб воин со Львовщины Владимир Дендура
- 19-летний Владимир Дендура, военный из Львовщины, погиб в боях в Донецкой области 24 августа 2025 года.
- У Владимира остались мама, папа и сестра; похороны состоялись 28 августа в селе Задворье.
- Владимир отправился на фронт сразу после празднования 19-летия, проявил мужество и преданность во время выполнения боевого задания.
В тяжелых боях за Украину погиб военный со Львовщины Владимир Дендура. Украинский защитник, которому было всего 19 лет, получил смертельное ранение в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Красненскую поселковую территориальную общину.
Владимир Дендура погиб в Донецкой области
24 августа 2025 года в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области погиб старший солдат Владимир Дендура, житель села Задворье Красненской СТГ Золочевского района.
Молодой воин, полон любви к жизни и верности своей стране, до последнего вздоха стоял на защите родной земли. Выполняя боевое задание, он проявил несокрушимость, мужество и преданность военной присяге, но получил ранение, несовместимое с жизнью. Ему было всего 19 лет…
– сообщили в общине.
У Владимира остались мама, папа и сестра.
Львовская волонтерка Любовь Наконечная рассказала, что Владимир отправился на фронт сразу после того, как отпраздновал свое 19-летие.
Парень не видел Божьего мира совсем, только недавно закончил школу... Когда узнаю вот такие новости, то единственное желание – чтобы все, кто причастен к той войне, каждую ночь срывались во сне и видели над собой души наших детей, наших лучших сыновей,
– говорится в ее публикации.
Простились с Владимиром Дендурой 28 августа в селе Задворье: траурная процессия отправилась от родного дома воина в местную церковь, где состоялась заупокойная служба. Провести Героя в последний путь пришли родные, друзья, земляки и собратья.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Дендуры. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
- На фронте в Украине еще в 2024 году погиб итальянский доброволец Лука Чекка. С прошлого года он считался пропавшим без вести, однако лишь недавно появилось известие о гибели защитника.
- Война также унесла жизнь 25-летнего Богдана Кольцова, экс-модератора DeepState. Военный был оператором вычислительного отделения взвода звукометрической разведки, вступил в ВСУ в мае 2025 года.
- Ранее стало известно о гибели воина из Ровенской области Павла Диденко. Он защищал Украину 11 лет, прошел Иловайский котел и погиб как герой уже во время полномасштабной войны, держа оборону в Донецкой области.