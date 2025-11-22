Спасал других, а тела его родных до сих пор не могут найти: СМИ назвали имя героя Тернополя

После российского удара по Тернополю один человек приставил лестницу к горящему дому и начал спасать людей. Журналисты нашли его, это Владимир Колодий. К сожалению, тела его родных до сих пор не могут найти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".

Что известно о Владимире Колодии?

Именно этот человек был тем, кто смог спасти нескольких тернополян. В разговоре с журналистами он вспомнил, что в тот день после обстрела позвонила теща. На тот момент атака еще продолжалась, но дом уже вспыхнул.

В ту ночь мне позвонила теща: "Спаси нас, мы горим..." Когда я прибежал на место, там стояла одна пожарная машина возле садика. Во дворе горели машины, все взрывалось. Очень много тел было, людей погибших лежало просто под домом. И в эпицентре был первый, второй, третий этажи. Там, где как раз наши родные жили…

– сказал Владимир.

Лестницу он увидел возле котельной и догадался приставить ее к дому. Люди помогли это сделать.

"К родным на балкон поставить ее было невозможно, тогда поставили к соседям на балкон. Надо было спасать людей, хоть кого-то. Я облился водой от пожарных и начал координировать, чтобы люди выходили на балкон. Они не могли выйти... Я кричал: "Выходите, должны облиться водой, светить фонариком и выходить на балкон", – вспомнил мужчина.

Он и сам облился водой и полез наверх, в квартиру, где жили родители жены, ее сестра и племянница. Хотя спасатели и ругали его, ведь мог быть повторный прилет.

Владимиру Колодию удалось спасти тещу и племянницу Настю. Девушке пришлось делать искусственное дыхание, а тещу – нести на руках.

Соседи из других квартир спустились сами. Но тесть и сестра жены остались в квартире.

У них (бойцов ГСЧС – 24 Канал) были маски, термозащита – все было. Я просто вылезти уже не мог, потому что было настолько горячо. Но спасатели посветили фонарем, осмотрели и сказали, что людей нет. На данный момент (17.00 21 ноября – "20 минут") тел нет. Жена сдала ДНК, все сдала – и нет. Тел нет, нет с чем сравнить. Выносили тела с третьего этажа, но, как оказалось впоследствии, это не наши родные,

– заявил Владимир.

У Насти вторая стадия ожогов трахеи и поверхностные ожоги первой, второй и третьей стадии. 20 ноября ее прооперировали, сделали пересадку кожи на лице, бедре и двух руках.

Теща Владимира до сих пор в реанимации. Она ничего не знает о гибели мужа, ее решили не беспокоить до полного выздоровления.

Если есть возможность, помогите достать останки тел. Или хотя бы повлияйте на тех, кто может это сделать. Я знаю, что с третьего этажа выносили тела двух людей. Но это не наши родные...

– попросил Владимир Колодий.

Интересно! Городской голова Тернополя Сергей Надал разыскивал Владимира, чтобы вручить ему награду за мужество и спасение людей. Но сам Владимир говорит – сейчас не до того.

Сколько людей погибло в Тернополе?