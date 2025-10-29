Экс-главе Укрэнерго Кудрицкому избрали меру пресечения

В среду, 29 октября, состоялся суд над Владимиром Кудрицким. Экс-чиновнику, бывшему главе Укрэнерго, избрали меру пресечения.

Детали собрал 24 Канал.

Какое решение суда по Кудрицкому и как проходило заседание?

Суд начался около четырех дня и завершился около семи вечера. Кудрицкого все же взяли под стражу на два месяца – до 26 декабря – с возможностью внести залог в почти 14 миллионов гривен.

Сам Кудрицкий назвал решение политическим и "абсолютно идиотским".

Я собираюсь доказать, что подозрение абсурдное. Никакого мошенничества или умысла не было, и я не имел никаких контактов с людьми, которые могли быть причастны к любым недобросовестным действиям,

– сказал он.

Прокуроры просили, чтобы экс-чиновника держали под стражей, однако не исключали возможность внести залог. Настаивали как раз на содержании под стражей, поскольку Кудрицкий якобы использовал конспиративные методы для того, чтобы скрываться от суда, а также давил на свидетелей.

Журналисты "Мы – Украина" написали, что прокуроры просили избрать Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток – или же предлагали залог в 13,7 миллиона гривен. Обвинение опасалось, что экс-чиновник может уехать за границу, поскольку имеет троих несовершеннолетних детей

Защита не согласилась с этим.

"По словам адвоката, Владимир Кудрицкий, выехав на Львовщину с семьей, заранее заплатил за номера в гостинице в Трускавце и не брал загранпаспорт. По его мнению, это свидетельствует о том, что экс-глава Укрэнерго не собирался срочно уничтожать какие-то документы или выезжать за границу, о чем говорила сторона обвинения", – цитировали сторону защиты в СМИ.

Также говорилось, что прокуроры не предоставили ни одного доказательства прямого участия Кудрицкого в деле, о котором идет речь.

В заседании делали технический перерыв из-за невозможности включить трансляцию. На это время подсудимого выводили из зала, но довольно быстро заседание возобновили.

Владимир Кудрицкий в зале суда: смотрите видео

Все время Кудрицкий находился в боксе. Но когда адвокаты ходатайствовали, чтобы их клиента выпустили, им отказали.

Конвой объяснил, что при таком количестве людей в судебном зале якобы не сможет "обеспечить присутствующим безопасность",

– акцентировало "РБК-Украина".

Ряд депутатов был готов взять Кудрицкого на поруки. Об этом заявила нардеп Инна Совсун перед началом заседания. Она подчеркнула, что народные избранники приехали в суд, чтобы "держать в курсе и наших сограждан, и наших международных партнеров".

"И с практической точки зрения, в случае, если будет возможность взять на поруки, то мы с коллегами готовы это сделать и подали соответствующие документы в суд. Там присутствуют мои коллеги Ярослав Железняк, Максим Хлапук из фракции "Голос", Анастасия Радина из "Слуги народа" – это те, кто подписали документы на представление. Я так понимаю, еще есть председатель комитета Андрей Герус и вроде бы еще есть представитель от "Европейской солидарности". Это те, кто сейчас здесь есть", – рассказала Совсун.

Позже стало известно, что Кудрицкого на поруки готовы взять Совсун, Железняк и Хлапук. Впрочем, когда Максима Хлапука и Инну Совсун спросили, сколько они должны будут заплатить, если Кудрицкий не выполнит решение суда, они не смогли ответить. Ярослава Железняка не вызывали, ведь на тот момент его не было.

Журналисты обратили внимание: на суде Кудрицкий на суде заявил, что, "к сожалению", родился в Москве.

Кудрицкий говорит, что родился в Москве: смотрите видео

Что говорил Кудрицкий на суде?

Он назвал выдвинутые обвинения абсурдными. И подчеркнул: просто подписывал документы согласно решению тендеров на прозрачность.

По сути меня обвиняют в том, что Укрэнерго взыскало с недобросовестного подрядчика долговое обязательство,

– подчеркнул он.

Кудрицкий комментирует свое дело: смотрите видео

Кудрицкому зачитывают обвинения: смотрите видео

В чем обвиняют Владимира Кудрицкого?