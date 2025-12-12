Путин с двух попыток не смог произнести фамилию президента Туркменистана и его отца

Владимир Путин 12 декабря решил поздравить президента Туркменистана с принятием ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Однако диктатор снова оконфузился.

Он не смог с двух попыток правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и его отца Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Верстка".

Что известно о встрече Путина с президентом Туркменистана?

Путин заявил, что "хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием. Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулевича Бердыму... муховедова. Национального лидера туркменского народа Гурбангулы... мелигуловича Бердымуховедова".

Журналисты выяснили, что Путин сначала ошибся в произнесении фамилии Бердымухамедова, а со второй попытки не смог произнести отчество его отца, и снова ошибся в фамилии.

Отметим, что в столице Туркменистана Ашхабаде 12 декабря состоялись переговоры между Путиным, лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

СМИ писали, что во время своего выступления Путин начал говорить в выключенный микрофон и так продолжалось около 30 секунд. Позже ему додумались включить микрофон и он продолжил свои пропагандистские "сказки".

Встреча двух президентов состоялась в рамках международного форума "Мир и доверие: единство целей в пользу устойчивого будущего".

Это не первый случай, когда Путин делает ошибки в именах лидеров других стран во время личных встреч. Например, ранее он несколько раз не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

