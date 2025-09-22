Во временно оккупированном Крыму 21 сентября под атаку дронов попал 5-звездочный пансионат "Форос Терлецкий", где отдыхали российские элиты. Во время удара по даче ФСБ мог погибнуть так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Ликвидация Сальдо может быть уроком для других коллаборантов, что они будут следующими. Политолог Тарас Загородний озвучил в эфире 24 Канала мнение, что это вызывает страх у Кремля и окружения Владимира Путина.

"Это урок коллаборантам"

Тарас Загородний отметил, что такой удар, где собрались очень важные люди для России – это очень неприятная история для Кремля. Потому что оказывается, что в Крыму опасно находиться даже "уважаемым гостям".

Если Сальдо был уничтожен, то это урок коллаборантам, которые сейчас возглавляют так называемые российские администрации во временно оккупированном Крыму. Вы следующие, вас везде достанут. Если сейчас этого еще нет, это не значит, что в ближайшем будущем этого не будет,

– подчеркнул он.

Российские оккупанты будут держаться за Крым до конца. В частности, потому что полуостров позволяет контролировать все Черное море. Россияне начинают подозревать, что после потери Крыма у них возникнут проблемы с их портами в Черном море.

Конечно, никакого оптимизма прежде всего на руководство России все это не добавляет. Потому что ни они, ни Аксенов (самопровозглашенный глава оккупационной администрации Крыма – 24 Канал) и другие не рассчитывали на это. Им обещали, что они будут под охраной, что у них все будет хорошо, будет какая-то небольшая операция. А оказывается, что все хуже. Их просто начинают уничтожать,

– сказал политолог.

По его словам, всех российских преступников найдут, если кто-то был определен как военная цель. Поэтому у них будет теряться доверие, а интереса к Украине будет становиться все меньше. Это приводит к дезорганизации захватчиков. Поэтому Украине стоит продолжать такие операции.

Что известно о взрывах в Крыму?