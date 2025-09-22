У тимчасово окупованому Криму 21 вересня під атаку дронів потрапив 5-зірковий пансіонат "Форос Терлецький", де відпочивали російські еліти. Під час удару по дачі ФСБ міг загинути так званий очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

Ліквідація Сальдо може бути уроком для інших колаборантів, що вони будуть наступними. Політолог Тарас Загородній озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що це викликає страх у Кремля та оточення Володимира Путіна.

"Це урок колаборантам"

Тарас Загородній зазначив, що такий удар, де зібралися дуже важливі люди для Росії – це дуже неприємна історія для Кремля. Тому що виявляється, що у Криму небезпечно перебувати навіть "поважним гостям".

Якщо Сальдо був знищений, то це урок колаборантам, які зараз очолюють так звані російські адміністрації у тимчасово окупованому Криму. Ви наступні, вас скрізь дістануть. Якщо зараз цього ще немає, це не означає, що у найближчому майбутньому цього не буде,

– підкреслив він.

Російські окупанти будуть триматися за Крим до кінця. Зокрема, тому що півострів дозволяє контролювати все Чорне море. Росіяни починають підозрювати, що після втрати Криму у них виникнуть проблеми з їхніми портами у Чорному морі.

Звичайно, ніякого оптимізму насамперед на керівництво Росії усе це не додає. Тому що ні вони, ні Аксьонов (самопроголошений очільник окупаційної адміністрації Криму – 24 Канал) та інші не розраховували на це. Їм обіцяли, що вони будуть під охороною, що у них все буде добре, буде якась невеличка операція. А виявляється, що все гірше. Їх просто починають знищувати,

– сказав політолог.

За його словами, усіх російських злочинців знайдуть, якщо хтось був визначений як військова ціль. Тому у них втрачатиметься довіра, а інтересу до України ставатиме все менше. Це призводить до дезорганізації загарбників. Тому Україні варто продовжувати такі операції.

Що відомо про вибухи у Криму?