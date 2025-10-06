Мужественный воин с Киевщины: на войне погиб защитник Владимир Щербань
- Владимир Щербань погиб на войне 18 августа 2024 года в районе населенного пункта Невское, Сватовского района Луганской области.
- Прощание с Владимиром состоялось 3 октября в селе Слободка.
В районе населенного пункта Невское, Сватовского района Луганской области погиб Владимир Щербань. Это произошло в августе 2025 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Обуховский городской совет.
Смотрите также Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Что говорят о воине из Киевской области?
В городском совете рассказали, что Владимир Григорьевич Щербань погиб на войне 18 августа 2024 года.
Владимир навсегда останется в нашей памяти как преданный сын Украины, мужественный воин, достойный сын своего народа,
– пишут в пресс-службе.
Мужчина отдал свою жизнь в районе населенного пункта Невское, Сватовского района Луганской области. Прощание состоялось 3 октября в селе Слободка.
"В эти скорбные дни выражаем искренние соболезнования жене Валентине, сыну Евгению, дочери Алине, сестрам Валентине и Алине, брату Александру, а также всем родным, близким, друзьям и собратьям Владимира", – написали в городском совете.
24 Канал также выражает искренние соболезнования семье и близким павшего защитника Украины. Вечная память!
Потери Украины на войне: что известно?
Напомним, что младший сержант Николай Анатольевич Щеглунов погиб, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Гришино Покровского района Донецкой области.
На войне погиб Виталий Янковский, священник и военный доброволец. Он был известным священнослужителем, преподавателем и получил несколько церковных наград за свою службу.
27-летний защитник из Львовской области Александр Гбур погиб, прикрыв собой собратьев во время боевого задания у Троицкого Днепропетровской области.