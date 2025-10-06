В районе населенного пункта Невское, Сватовского района Луганской области погиб Владимир Щербань. Это произошло в августе 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Обуховский городской совет.

Смотрите также Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Что говорят о воине из Киевской области?

В городском совете рассказали, что Владимир Григорьевич Щербань погиб на войне 18 августа 2024 года.

Владимир навсегда останется в нашей памяти как преданный сын Украины, мужественный воин, достойный сын своего народа,

– пишут в пресс-службе.

Мужчина отдал свою жизнь в районе населенного пункта Невское, Сватовского района Луганской области. Прощание состоялось 3 октября в селе Слободка.

"В эти скорбные дни выражаем искренние соболезнования жене Валентине, сыну Евгению, дочери Алине, сестрам Валентине и Алине, брату Александру, а также всем родным, близким, друзьям и собратьям Владимира", – написали в городском совете.

24 Канал также выражает искренние соболезнования семье и близким павшего защитника Украины. Вечная память!

Потери Украины на войне: что известно?