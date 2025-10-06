Мужній воїн із Київщини: на війні загинув захисник Володимир Щербань
- Володимир Щербань загинув на війні 18 серпня 2024 року в районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області.
- Прощання з Володимиром відбулося 3 жовтня в селі Слобідка.
У районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області загинув Володимир Щербань. Це сталося у серпні 2025 року.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Обухівську міську раду.
Що кажуть про воїна з Київщини?
У міській раді розповіли, що Володимир Григорович Щербань загинув на війні 18 серпня 2024 року.
Володимир назавжди залишиться в нашій пам'яті як відданий син України, мужній воїн, гідний син свого народу,
– пишуть у пресслужбі.
Чоловік віддав своє життя в районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області. Прощання відбулося 3 жовтня в селі Слобідка.
"У ці скорботні дні висловлюємо щирі співчуття дружині Валентині, сину Євгену, доньці Аліні, сестрам Валентині та Аліні, брату Олександру, а також усім рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира", – написали в міській раді.
24 Канал також висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять!
Втрати України на війні: що відомо?
Нагадаємо, що молодший сержант Микола Анатолійович Щеглунов загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Гришине Покровського району Донецької області.
На війні загинув Віталій Янковський, священник та військовий доброволець. Він був відомим священнослужителем, викладачем та отримав кілька церковних нагород за свою службу.
27-річний захисник зі Львівщини Олександр Гбур загинув, прикривши собою побратимів під час бойового завдання біля Троїцького Дніпропетровської області.