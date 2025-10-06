У районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області загинув Володимир Щербань. Це сталося у серпні 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Обухівську міську раду.

Що кажуть про воїна з Київщини?

У міській раді розповіли, що Володимир Григорович Щербань загинув на війні 18 серпня 2024 року.

Володимир назавжди залишиться в нашій пам'яті як відданий син України, мужній воїн, гідний син свого народу,

– пишуть у пресслужбі.

Чоловік віддав своє життя в районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області. Прощання відбулося 3 жовтня в селі Слобідка.

"У ці скорботні дні висловлюємо щирі співчуття дружині Валентині, сину Євгену, доньці Аліні, сестрам Валентині та Аліні, брату Олександру, а також усім рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира", – написали в міській раді.

24 Канал також висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять!

