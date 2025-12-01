Владимир Зеленский и первая леди прибыли во Францию, – СМИ

Утром 1 декабря Владимир и Елена Зеленские приехали во Францию. В Париже запланировано несколько встреч.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Новые правила бронирования, "зимняя тысяча" и кто потеряет пенсии: что изменится с 1 декабря

Что будет делать Зеленский во Франции 1 декабря?

Корреспонденты Суспильного информируют, что Зеленский вместе с первой леди прибыл во Францию.

Он проведет встречу с президентом Макроном в формате с глазу на глаз, а также посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation,

– говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что визит Зеленского во Францию возможен. А еще говорится о том, что когда зарубежные визиты главы государства закончатся, он решит, кто станет главой Офиса президента.

Последний раз гарант был с визитом во Франции не так давно – 17 ноября. А 30 ноября он высказался так: "На неделе будет много работы и с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира.".

Интересно! Издание Axios писало, что во Франции Зеленский встретится с Умеровым, чтобы подробнее услышать о результатах переговоров в США 30 ноября. Накануне секретарь СНБО, который возглавляет делегацию Украины на переговорах, общался с президентом по телефону, о чем сам и написал. Зеленский в своем телеграмм-канале указал, что ожидает полный доклад делегации при личной встрече. Но не указал, что это может быть в Европе.

Зеленский приоткрыл детали визита 1 декабря

В своей заметке в телеграм-канале глава государства сообщил, что уже поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, по которым еще надо поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью,

– написал Зеленский.

Он не указал прямым текстом, находится ли в Европе. Но этот вывод можно сделать из его сообщения.

"На сегодня же запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика – приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает!" – говорится там.