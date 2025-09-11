Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть продолжает преследовать и осуществлять давление на оппозиционных депутатов. Такие действия имеют целью блокирование Киевсовета. В частности, распространяется информация о возможных обысках и вручении подозрений целому ряду депутатов горсовета.

Соответствующее заявление мэр столицы сделал на своей странице в телеграмме, информирует 24 Канал. По словам Виталия Кличко, уголовные производства против депутатов горсовета являются надуманными, и это не более, чем психологическое давление.

Читайте также Несмотря на изъятие средств из бюджета, Киев выделил для военных еще 4 миллиарда гривен, – Кличко

Продолжаются политические преследования депутатов, оппозиционных к центральной власти фракций Киевсовета. Оказывается психологическое давление через надуманные уголовные производства. Сейчас распространяется информация о подготовке к обыскам и вручения подозрений, в частности, депутатам Бродскому, Андрусишину, Домогальскому, Емцу, Мухе и Маленко. То есть делается все, чтобы Киевсовет не работал,

– заявил Виталий Кличко.

Поводом для этого стало якобы безосновательное возмещение средств депутатам горсовета за рабочие командировки, утверждает мэр. В то же время Кличко заявляет, что цель – дестабилизировать работу Киевсовета и блокирование принятия важных для столицы решений.

Поэтому мэр Киева обратился к правоохранителям. Виталий Кличко напомнил, что за нарушение закона все должны отвечать, в том числе, и они.

"Хочу обратиться к правоохранителям: за все антизаконные действия, которые они совершают по политическому заказу, все равно придется отвечать. По закону!" – подчеркнул Кличко.

К слову, Виталий Кличко ранее заявлял, что власть усилила давление на депутатов Киевсовета, чтобы сорвать работу, признать орган местного самоуправления недееспособным и передать полномочия ОГА.