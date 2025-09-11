Мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада продовжує переслідувати і здійснювати тиск на опозиційних депутатів. Такі дії мають на меті блокування Київради. Зокрема, шириться інформація про можливі обшуки і вручення підозр цілій низці депутатів міськради.

Відповідну заяву мер столиці зробив на своїй сторінці в телеграмі, інформує 24 Канал. За словами Віталія Кличка, кримінальні провадження проти депутатів міськради є надуманими, і це не більше, ніж психологічний тиск.

Продовжуються політичні переслідування депутатів, опозиційних до центральної влади фракцій Київради. Чиниться психологічний тиск через надумані кримінальні провадження. Наразі шириться інформація щодо підготовки до обшуків та вручення підозр, зокрема, депутатам Бродському, Андрусишину, Домогальському, Ємцю, Мусі та Маленку. Тобто робиться все, щоб Київрада не працювала,

– заявив Віталій Кличко.

Приводом для цього стало начебто безпідставне відшкодування коштів депутатам міськради за робочі відрядження, стверджує мер. Водночас Кличко заявляє, що мета – дестабілізувати роботу Київради та блокування ухвалення важливих для столиці рішень.

Відтак мер Києва звернувся до правоохоронців. Віталій Кличко нагадав, що за порушення закону всі повинні відповідати, в тому числі, і вони.

"Хочу звернутися до правоохоронців: за всі антизаконні дії, які вони чинять за політичним замовленням, все одно доведеться відповідати. По закону!" – наголосив Кличко.

До слова, Віталій Кличко раніше заявляв, що влада посилила тиск на депутатів Київради, щоб зірвати роботу, визнати орган місцевого самоврядування недієспроможним і передати повноваження ОВА.