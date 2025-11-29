Не Виткофф: кто из команды Трампа больше всего угрожает Украине

В команде Дональда Трампа заметную роль получил политик, чье влияние может сказаться на дальнейших решениях Вашингтона по России и Украине. Его присутствие на встрече в Белом доме стало сигналом для стран Центральной Европы.

Бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа в эфире 24 Канала объяснил, почему главная угроза для Киева исходит не от самого Трампа. Он очертил политика из его ближайшего окружения, чья идеология может открыть путь к опасным договоренностям за счет Украины.

Смотрите также Полковник США сказал, что сдержит Россию от нового нападения на Украину после подписания соглашения

Кто из окружения Трампа может изменить курс США в отношении Украины?

В среде Дональда Трампа отличается Джей Ди Вэнс, который принимал участие во встрече в Белом доме и имеет четкую идеологическую позицию относительно России и роли Украины в Европе. Именно его взгляды вызывают беспокойство в странах Центральной Европы, которые внимательно следят за политическими сигналами из Вашингтона.

Это Джей Ди Вэнс, человек значительно опаснее и циничнее, у которого, кроме жадности, есть идеология, что представляет угрозу для Центральной Европы,

– отметил Кульпа.

Взгляды Вэнса формируют риски для Украины, ведь его участие в решениях может усилить идею сближения США и России. В таком подходе Украина может оказаться среди территорий, которые включают в политические формулировки.

Вероятный курс на союз США и России

Среди возможных договоренностей между США и Россией рассматривают вопрос стратегического оружия, которое способно действовать на расстоянии около тысячи километров. В такой схеме Украина оказывается внутри зоны, которую могут отдельно прописать в соглашении между сторонами.

Если этот курс на союз США и России станет реальным, он может изменить все,

– объяснил Кульпа.

Такой вариант, по его оценке, был бы приемлемым и для США, и для России, и для части европейских столиц, в частности Германии. Он дает сторонам время, чтобы изменить расклад влияния в Европе. В этом случае решения, принятые без участия Украины, напрямую будут затрагивать ее безопасность.

Как могут использовать роль Киева в будущих договоренностях?

Киев входит в тройку столиц, которые влияют на ситуацию в Европе. Лондон и Париж имеют ядерное оружие, а Украина демонстрирует реальную способность сдерживать Россию. Именно поэтому другие игроки могут попытаться использовать тему Украины, чтобы заявить о собственной миротворческой роли.

Сегодня власть в Европе сосредоточена в Лондоне, Париже и Киеве. Лондон и Париж – это ядерное войско, а реальная сила и возможности сейчас в Киеве. Здесь за счет Украины попытаются показать свою миротворческую позицию,

– сказал Кульпа.

Он также сравнил Путина с бандитом, а Дональда Трампа – с рэкетиром, который опирается на шантаж. По его словам, в Украине есть люди, которые видят главной задачей сохранение суверенитета и государственности, несмотря на различные политические манипуляции.

К чему привела критика мирного плана и заявления Джей Ди Венса?