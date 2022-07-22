Папа на фронте, маму и брата вывезли: во Львове спасли взорвавшегося на мине парня

22 июля 2022 , 13:42
Читати новину українською

Источник:

Первое медицинское объединение Львова

Во Львове медики спасли жизнь 17-летнему парню Павлу, взорвавшемуся в Святогорске. Парень чуть не погиб, подняв с земли бутылку, оказавшуюся миной.

В дом парня попала российская ракета

Павел остался сам в селе Долина в Донецкой области, ведь его отец ушел на фронт, а маму и младшего брата оккупанты насильно вывезли в Россию.

Кстати 7-летнего мальчика, пострадавшего в результате удара по Виннице, ждет пересадка кожи

В дом парня попала российская ракета, поэтому он вынужденно перебрался в Святогорскую Лавру, где помогал местным жителям и украинским военным.

Павел хотел выбросить лежащую на земле бутылку, однако она оказалась заминированной, в результате чего раздался взрыв. Парень пришел в себя только во Львове.


Павел пришел в себя только во Львове / Фото из фейсбука медиков

Его доставили эвакуационным поездом в больницу Св. Николая Первого медобъединения в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ушиб легких, разрыв мягких тканей кисти и предплечья правой руки, массивную травму правого бедра и инфекционное осложнение.

Больше недели медики отделения анестезиологии и интенсивной терапии боролись за жизнь парня в отделении реанимации. После этого хирурги продолжили дальнейшее лечение ран.

Как сообщили врачи, тяжелейшей травмой оказался разрыв мягких тканей кисти правой руки, которой Павел подобрал бутылку. С парнем начали активно работать специалисты отделения реабилитации, и Павел уже добился значительного прогресса. Он снова самостоятельно застегивает пуговицы и частично разгибает пальцы.

По словам врачей, чтобы полностью выпрямить ладонь, Павлу нужен еще минимум месяц ежедневных занятий.

россия атаковала Святогорскую скамью

Смотрите также Как выглядит Святогорская лавра после прихода "русского мира": жуткое видео

Ранее – количество погибших после ракетных обстрелов Винницы возросло до 26 человек: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема