Видео разрушений обнародовал блоггер Денис Казанский. Попутно он спросил, не хочет ли патриарх кирилл прокомментировать кадры.

Все, что осталось: печальные кадры из сожженного скита Святогорской лавры

В частности, объяснить, почему в результате войны, которую москва называет "спецоперация", в Украине уже убиты тысячи православных христиан и разрушены десятки святынь.

Святогорская лавра после прихода "русского мира",

– написал Казанский.

На видео разрушенная территория лавры. Стены – обстреляны, а вокруг лежат их обломки.

Обстрел Святогорской лавры

россияне 4 июня обстреляли скит Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой области. Там разгорелся масштабный пожар. Пламя охватило главный храм.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что, кроме священнослужителей, в храме находилось около 300 беженцев, в том числе и детей.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что храм был освящен в 1912 году. Снаряды попали прямо в монашеские кельи. По его словам, российские оккупанты прекрасно осознают, куда избивают.

Перед этим оккупанты обстреляли лавру 30 мая. Тогда погибли двое монахов и монахиня. Еще трое монахов получили ранения.

4 мая россияне также повредили территорию Свято-Успенской лавры, где укрывались переселенцы. Разрушили общежитие и ранили 7 человек.

Ранее – в СБУ показали видео из обстрелянной оккупантами Святогорской лавры: видео