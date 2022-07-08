Відео руйнувань оприлюднив блогер Денис Казанський. Принагідно він запитав, чи не хоче патріарх кирило прокоментувати кадри.
До речі Все, що залишилось: сумні кадри зі спаленого скиту Святогірської лаври
Зокрема, пояснити, чому внаслідок війни, яку москва називає "спецоперація", в Україні вже вбито тисячі православних християн та зруйновано десятки святинь.
Святогірська лавра після приходу "русского мира",
– написав Казанський.
На відео – зруйнована територія лаври. Стіни – обстріляні, а навколо лежать їх уламки.
Обстріл Святогірської лаври
- росіяни 4 червня обстріляли скит Свято-Успенської Святогірської Лаври на Донеччині. Там спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило головний храм.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що, окрім священнослужителів, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, зокрема, й дітей.
- Президент України Володимир Зеленський додав, що храм був освячений у 1912 році. Снаряди влучили просто у монаші келії. За його словами, російські окупанти чудово усвідомлюють, куди б'ють.
Перед цим окупанти обстріляли лавру 30 травня. Тоді загинули двоє монахів та черниця. Ще троє ченців зазнали поранень.
4 травня росіяни також пошкодили територію Свято-Успенської лаври, де ховалися переселенці. Зруйнували гуртожиток та поранили 7 людей.
Раніше – у СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври: відео