Освобожденные из плена спели символическую песню "Украина", пока ехали в автобусе, – щемящее видео
Источник:Суспильное
На видео попал момент, как спасенные защитники поют песню Тараса Петриненко "Украина". Эта старая патриотическая песня как будто наполнилась новыми смыслами.
Во время обмена пленными удалось вернуть домой 75 военных и гражданских. Среди них защитники Змеиного и защитники Мариуполя.
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Кто пел песню
Военнослужащий Константин Миргородский, который сегодня вернулся из плена, спел песню "Украина" вместе с побратимами. Он находился в плену более двух лет, сообщила его жена Анастасия,
– передает детали Суспильное.
Освобожденные из российского плена поют песню "Украина": смотрите видео
Сама Анастасия написала, что для ее семьи двухлетний ад наконец завершился, ей как будто включили воздух.
О чем песня "Украина" Тараса Петриненко, которую пели освобожденные из плена
Что интересно, это старая песня. Впервые ее исполнили еще при Советском Союзе, в 1987 году. В дальнейшем она часто звучала на Украинском радио. Но она очень подходила моменту, ведь в ней говорится о возвращении сына домой, к родительскому порогу.
Украина, Украина,
После далеких дорог
Верное сердце твоего сына
Я кладу тебе к ногам,
– говорится в тексте.
Получилось довольно символично. Бывшие пленные молча утирали слезы. И действительно, трудно удержаться, чтобы не заплакать при просмотре видео.
Автор, Тарас Петриненко, не сразу смог показать свое творение. Ведь национальная музыка не вписывалась в советские стандарты. А еще в песне отражен достаточно личный момент биографии, когда певец и композитор, который пять лет жил в России, решил вернуться в Украину. Хотя мог зарабатывать неплохие деньги на Сахалине – и ограничивать себя в творчестве.
В тексте есть слова "Еще наша свеча не сгорела". Они очень похожи на начало нынешнего гимна "Ще не вмерла України ..." Поэтому редакторам, которые поставили песню в эфир на свой страх и риск, могли приписать "национализм".
К счастью, песня моментально стала популярной, теперь это неофициальный гимн Украины. Ее перепевали множество раз – едва ли не больше всего из всех украинских песен. Петриненко даже говорил, что его узнают именно благодаря "Украине".
А еще в песне есть строки "Лишь до тех пор стоит в мире жить, пока живешь и цветешь ты". Согласитесь, во время войны это очень актуальные слова.
Кто еще остается в российском плену
К сожалению, освободили еще не всех. В частности, этот обмен освободил 10 защитников Мариуполя, но ни одного бойца "Азова".
В Ассоциации семей защитников "Азовстали" напомнили: "Азосталь" не равна "Азову". Из членов бригады НГУ "Азов" 31 мая освободили только одну женщину.