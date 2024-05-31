Звільнені з полону заспівали символічну пісню "Україно", доки їхали в автобусі, – щемливе відео

На відео потрапив момент, як врятовані захисники співають пісню Тараса Петриненка "Україно". Ця стара патріотична пісня неначе сповнилася нових сенсів.

Під час обміну полоненими вдалося повернути додому 75 військових і цивільних. Серед них захисники Зміїного та оборонці Маріуполя.

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Хто співав пісню

Військовослужбовець Костянтин Миргородський, який сьогодні повернувся з полону, заспівав пісню "Україно" разом з побратимами. Він перебував у полоні понад два роки, повідомила його дружина Анастасія,

– передає деталі Суспільне.

Звільнені з російського полону співають пісню "Україно": дивіться відео

Сама Анастасія написала, що для її родини дворічне пекло нарешті завершилося, їй наче увімкнули повітря.

Про що пісня "Україно" Тараса Петриненка, яку співали звільнені з полону

Що цікаво, це стара пісня. Уперше її виконали ще за Радянського Союзу, в 1987 році. Надалі вона часто звучала на Українському радіо. Але вона дуже пасувала моменту, бо в ній ідеться про повернення сина додому, до батьківського порогу.

Україно, Україно,

Після далечі доріг

Вірне серце твого сина

Я кладу тобі до ніг,

– мовиться в тексті.

Вийшло досить символічно. Колишні полонені мовчки втирали сльози. І справді, важко втриматися, щоб не заплакати при перегляді відео.

Автор, Тарас Петриненко, не одразу зміг показати своє творіння. Адже національна музика не вписувалася в радянські стандарти. А ще в пісні відображено досить особистий момент біографії, коли співак і композитор, який п'ять років жив у Росії, вирішив повернутися в Україну. Хоча міг заробляти непогані гроші на Сахаліні – й обмежувати себе в творчості.

У тексті є слова "Ще наша свічка не згоріла". Вони дуже схожі на початок нинішнього гімну "Ще не вмерла України..." Тож редакторам, які поставили пісню в ефір на свій страх і ризик, могли приписати "націоналізм".

На щастя, пісня вмить стала популярною, тепер це неофіційний гімн України. Її переспівували безліч разів – чи не найбільше з усіх українських пісень. Петриненко навіть говорив, що його впізнають саме завдяки "Україні".

А ще в пісні є рядки "Лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти". Погодьтеся, під час війни це дуже актуальні слова.

Хто ще залишається в російському полоні

На жаль, звільнили ще не всіх. Зокрема, цей обмін звільнив 10 оборонців Маріуполя, але жодного бійця "Азову".

В Асоціації родин захисників "Азовсталі" нагадали: "Азосталь" не дорівнює "Азов". Із членів бригади НГУ "Азов" 31 травня звільнили тільки одну жінку.