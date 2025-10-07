Война будет продолжаться дальше: экс-посол Украины в США ответил, какое решение Вашингтона на это указывает
- Экс-посол Валерий Чалый указал, что стратегия Вашингтона по поставкам оружия Украине свидетельствует об ожидаемом продолжении войны.
- США могли бы усилить Украину оружием для более быстрого завершения войны, но этого не делают, как и европейские лидеры.
Дональд Трамп заявил, что Украина может деоккупировать все свои территории и даже больше. Однако ни США, ни Европа на самом деле не видят реального завершения войны.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый, подчеркнув, что ЕС не готово к боям с россиянами, а США больше сосредоточены на Иране и Венесуэле. Об этом свидетельствует стратегия Вашингтона по поставкам оружия Украине.
Смотрите также Война не стоит на месте: эксперт-международник назвал направление, на котором Украина побеждает
Какое решение Вашингтона указывает на продолжение войны?
Если недавно Трамп заявлял, что Украина должна быть готова к обмену территориями, сейчас он говорит, что украинцы смогут выйти на границы 1991 года. Президент США не стал исключением, ведь похожие заявления последнего месяца высказывали и европейские политики.
"Почему так произошло? Причина – оценка реальной ситуации на войне, оценка способности России финансировать войну, оценка ее экономики. Цены на нефть падают, а санкции действуют. Возможно, США получают те разведданные, о которых мы не знаем", – сказал экс-посол.
В то же время, по его словам, США могли прийти к выводу, что война продолжается и будет продолжаться дальше.
Они могли бы усилить нас оружием еще раньше, это была бы поддержка. Пусть символом этого будут ракеты Tomahawk, но это могут быть и не они, а ракеты "воздух-земля". У США есть разные системы и ракеты. Если бы они нам их предоставили, как бы сказал, что они хотят завершения войны. Однако никто этого не делает,
– подчеркнул Чалый.
Экс-посол объяснил, что Европа не готова к столкновению с Россией, поэтому могла принять решение – поддерживать Украину, но не для победы, а для того, чтобы она просто продолжала держать оборону. Все мирные инициативы и переговоры могли быть просто имитацией.
Что известно о военной поддержке со стороны США?
- Владимир Зеленский предположил, что после встречи с Трампом Украина после встречи с Трампом может получить дальнобойное оружие от США, но не подтвердил этого. Президент Украины объяснил, что мы имеем способности, вопрос остается в финансах.
- Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп еще не принял решение о продаже ракет Tomahawk Европе для Украины.
- Интересно, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что скоро все увидят непрерывный поток американского оружия в Украину. Он добавил, что успех Трампа создает давление на Россию.