БЗВП для студентов: станут ли резервистами те, кто примут присягу

С сентября 2025 года все студенты в Украине должны проходить базовую общую военную подготовку (БОВП). После студенты получают военно-учетную специальность и принимают присягу.

С этого момента они становятся резервистами независимо от возраста. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Telegraf, передает 24 Канал.

Кого зачислят в резервисты?

По новой программе, которую реализуют Министерство обороны и Министерство образования, студенты должны пройти базовую общую военную подготовку и принять присягу.

Они (студенты – 24 Канал) становятся резервистами, когда примут военную присягу. Сколько им лет значения не имеет. После 25 лет эти люди подлежат призыву при условии, что их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии соответствуют требованиям отбора – тогда они становятся военнообязанными,

– объяснил Тимочко.

Отмечается, что это отличается от общей военной подготовки, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или во время освоения военной специальности.

Если студентов после БЗВП не призвали сразу, то они остаются в человеческом резерве до момента мобилизации.

Государство не дает автоматического преимущества тем, кто прошел БЗВП, но все такие лица попадают на воинский учет. В дальнейшем отбор проводится в зависимости от потребностей армии по специальности и опытом.

Что известно о БЗВП для студентов?