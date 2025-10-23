БЗВП для студентов: станут ли резервистами те, кто примут присягу
- С сентября 2025 года все студенты в Украине должны проходить базовую общую военную подготовку.
- После принятия присяги студенты становятся резервистами, и в случае соответствия критериям могут быть призваны.
С сентября 2025 года все студенты в Украине должны проходить базовую общую военную подготовку (БОВП). После студенты получают военно-учетную специальность и принимают присягу.
С этого момента они становятся резервистами независимо от возраста. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Telegraf, передает 24 Канал.
Кого зачислят в резервисты?
По новой программе, которую реализуют Министерство обороны и Министерство образования, студенты должны пройти базовую общую военную подготовку и принять присягу.
Они (студенты – 24 Канал) становятся резервистами, когда примут военную присягу. Сколько им лет значения не имеет. После 25 лет эти люди подлежат призыву при условии, что их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии соответствуют требованиям отбора – тогда они становятся военнообязанными,
– объяснил Тимочко.
Отмечается, что это отличается от общей военной подготовки, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или во время освоения военной специальности.
Если студентов после БЗВП не призвали сразу, то они остаются в человеческом резерве до момента мобилизации.
Государство не дает автоматического преимущества тем, кто прошел БЗВП, но все такие лица попадают на воинский учет. В дальнейшем отбор проводится в зависимости от потребностей армии по специальности и опытом.
Что известно о БЗВП для студентов?
В 2025 году в украинских университетах ввели обязательную базовую общевойсковую подготовку подготовку, включающую 300 академических часов теории и практики.
Программа распространяется на студентов второго курса бакалавриата, но не охватывает магистров или аспирантов.
Студенты дневной или дуальной формы обучения по определенным программам имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо подать заявление и пакет необходимых документов в ТЦК.