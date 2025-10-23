БЗВП для студентів: чи стануть резервістами ті, хто складуть присягу

З вересня 2025 року усі студенти в Україні мають проходити базову загальну військову підготовку (БЗВП). Опісля студенти отримують військово-облікову спеціальність і складають присягу.

Від цього моменту вони стають резервістами незалежно від віку. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю Telegraf, передає 24 Канал.

Кого зарахують до резервістів?

За новою програмою, яку реалізовують Міністерство оборони та Міністерство освіти, студенти мають пройти базову загальну військову підготовку і скласти присягу.

Вони (студенти – 24 Канал) стають резервістами, коли складуть військову присягу. Скільки їм років значення не має. Після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров'я та інші критерії відповідають вимогам відбору – тоді вони стають військовозобов'язаними,

– пояснив Тимочко.

Зазначається, що це відрізняється від загальної військової підготовки, яку проходять мобілізовані у навчальних центрах або під час опанування військової спеціальності.

Якщо студентів після БЗВП не призвали одразу, то вони залишаються в людському резерві до моменту мобілізації.

Держава не дає автоматичної переваги тим, хто пройшов БЗВП, але всі такі особи потрапляють на військовий облік. Надалі відбір проводиться залежно від потреб армії за спеціальністю та досвідом.

Що відомо про БЗВП для студентів?