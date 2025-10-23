Про ключові моменти стосовно призову на службу розповідає 24 Канал, посилаючись на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Дивіться також Нові функції в застосунку Армія+: перехід бійців між Нацгвардією та ЗСУ тепер доступний онлайн

Чи можуть мобілізувати в армію до 25 років?

За загальним правилом в Україні на військову службу можуть мобілізувати чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте існують винятки, коли призвати можуть і молодших – віком до 25 років.

До цієї категорії потрапляють чоловіки, які вже мають статус військовозобов'язаного. Військовозобов'язаними до 25 років визнаються ті, хто:

проходив строкову службу;

служив за контрактом у Збройних Силах України;

відбував альтернативну (невійськову) службу;

працював у поліції, підрозділах МВС або Держмитслужби;

закінчив військову кафедру вищого навчального закладу.

До того ж під мобілізацію можуть потрапити особи, яких ВЛК раніше визнала непридатними до служби у мирний час, але придатними у воєнний.

За новими правилами вони вважаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.

Тобто призов з 18 років можливий лише для тих, хто має відповідний запис у військово-обліковому документі.

Зауважте! Інші громадяни до досягнення 25 років належать до категорії призовників і не підлягають мобілізації.

Проте чоловіки та жінки віком від 18 до 24 років можуть укласти контракт на військову службу в межах програми "Контракт 18 – 24". Днями Кабінет Міністрів дозволив молоді самостійно обирати будь-яку бригаду для служби.

Тепер програма охоплює всі бойові підрозділи Сил оборони, зокрема 92-гу окрему штурмову бригаду.

Останні новини про мобілізацію в Україні