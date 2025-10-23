Про ключові моменти стосовно призову на службу розповідає 24 Канал, посилаючись на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Чи можуть мобілізувати в армію до 25 років?
За загальним правилом в Україні на військову службу можуть мобілізувати чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте існують винятки, коли призвати можуть і молодших – віком до 25 років.
До цієї категорії потрапляють чоловіки, які вже мають статус військовозобов'язаного. Військовозобов'язаними до 25 років визнаються ті, хто:
- проходив строкову службу;
- служив за контрактом у Збройних Силах України;
- відбував альтернативну (невійськову) службу;
- працював у поліції, підрозділах МВС або Держмитслужби;
- закінчив військову кафедру вищого навчального закладу.
До того ж під мобілізацію можуть потрапити особи, яких ВЛК раніше визнала непридатними до служби у мирний час, але придатними у воєнний.
За новими правилами вони вважаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.
Тобто призов з 18 років можливий лише для тих, хто має відповідний запис у військово-обліковому документі.
Зауважте! Інші громадяни до досягнення 25 років належать до категорії призовників і не підлягають мобілізації.
Проте чоловіки та жінки віком від 18 до 24 років можуть укласти контракт на військову службу в межах програми "Контракт 18 – 24". Днями Кабінет Міністрів дозволив молоді самостійно обирати будь-яку бригаду для служби.
Тепер програма охоплює всі бойові підрозділи Сил оборони, зокрема 92-гу окрему штурмову бригаду.
Останні новини про мобілізацію в Україні
У Тернопільському обласному ТЦК повідомили, що відтепер оповіщення громадян у межах мобілізаційних заходів проходитиме за участю бойових підрозділів. Такий підхід, за словами військових, спрямований на посилення обороноздатності країни в умовах російської агресії.
До складу мобілізаційних груп входять військові з бойовим досвідом, які користуються авторитетом серед побратимів. Їхня присутність має зміцнити довіру до процесу мобілізації та гарантувати його законність.
Крім того, жінки в Україні теж можуть добровільно приєднатися до Збройних Сил, де для них відкрито як цивільні, так і бойові спеціальності.