В сентябре 2025 года в учреждениях высшего образования началась обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов, однако остается вопрос, должны ли ее проходить магистры и аспиранты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал ТСН.

К теме Штраф за непрохождение ВВК: нужно ли проходить комиссию после уплаты

Будут ли проходить аспиранты и магистры БОВП?

В Украине базовую общевойсковую подготовку (БОВП) проходят мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья. Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", граждане имеют право самостоятельно выбрать год прохождения БЗВП до достижения 24 лет.

Обратите внимание! Базовая общевойсковая подготовка касается только студентов, и она интегрируется в образовательный процесс высших учебных заведений.

Согласно действующему порядку, теоретическая подготовка для студентов, получающих высшее образование на основе полного общего среднего образования, происходит на втором курсе. Для соискателей, обучающихся на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра или бакалавра, курс проходит на первом году обучения.

Как быть другим соискателям образования, в частности магистрам и аспирантам, которым не исполнилось 25 лет, этот вопрос до сих пор не урегулирован, и требует доработки, поскольку БЗВП является обязательным для всех мужчин в возрасте до 25 лет,

– объяснила адвокат Марина Бекало.

В то же время бывший заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий уточнял для 24 Канала, что обязательная БЗВП сейчас предусмотрена для студентов второго курса бакалавриата.

Те, кто поступил в 2024 году, будут проходить курс усиленной военной подготовки "Основы национального сопротивления". Таким образом, БЗВП касается только студентов, которые учатся на втором курсе, а не магистров или аспирантов.

Происходит ли мобилизация в Украине до 25 лет?