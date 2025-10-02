Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Александра Федиенко.
Читайте также В Раде рассказали, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно
Как изменилась система воинского учета?
25 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление №1203, которым внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Согласно нововведениям, мужчины 25 – 60 лет, которые не состоят на учете, автоматически вносятся в реестр по данным из других государственных систем.
Есть еще нюансы. Все указанные категории берутся на учет без медосмотра, то есть без направления на военно-врачебную комиссию (ВВК),
– добавил нардеп.
Стоит также отметить, что не подлежат учету, лица, отбывающие наказание или в отношении которых применены принудительные медицинские меры.
Важно! Согласно решению правительства, процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.
Мобилизация в Украине: последние новости
1 октября Правительство приняло решение, которые касаются перевода военнослужащих в другие воинские части. По словам Дениса Шмыгаля, этот процесс упростили и ускорили.
Согласно новым правилам, распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.
Минобороны также объявило о запуске новой цифровой системы учета военных "Импульс". Она позволяет быстро получать актуальные данные о каждом военнослужащем, формировать приказы и отчеты без бумажных документов.