Италия согласовала 12-й пакет помощи для украинской армии

Указ о помощи от 14 ноября опубликовали в понедельник, 1 декабря, на сайте Официального вестника Итальянской Республики, где обычно информируют о действующих законах в стране. Об этом сообщает 24 Канал.

Какую помощь окажет Украине Италия?

В документе, опубликованном на сайте Официального вестника Итальянской Республики, говорится о безвозмездной передаче правительственным органам Украины военных средств, материалов и оборудования, указанных в секретном документе, разработанном Генеральным штабом Вооруженных сил Италии.

Заметим, что, по данным La Repubblica, о подготовке этого пакета 3 ноября рассказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что пакет будет сосредоточен на боеприпасах и ракетах SAMP/T для систем противовоздушной обороны.

Военная помощь для Украины: последние новости