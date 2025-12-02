Италия согласовала 12-й пакет помощи для украинской армии

Указ о помощи от 14 ноября опубликовали в понедельник, 1 декабря, на сайте Официального вестника Итальянской Республики, где обычно информируют о действующих законах в стране. Об этом сообщает 24 Канал.
Какую помощь окажет Украине Италия?
В документе, опубликованном на сайте Официального вестника Итальянской Республики, говорится о безвозмездной передаче правительственным органам Украины военных средств, материалов и оборудования, указанных в секретном документе, разработанном Генеральным штабом Вооруженных сил Италии.
Заметим, что, по данным La Repubblica, о подготовке этого пакета 3 ноября рассказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что пакет будет сосредоточен на боеприпасах и ракетах SAMP/T для систем противовоздушной обороны.
Военная помощь для Украины: последние новости
Ранее сообщалось, что Италия решила присоединиться к программе PURL для финансирования закупки американского оружия для Украины. Сначала страна выступала против этого, но впоследствии изменила позицию из-за опасений быть отстраненной.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что до конца года Украина получит оружия на сумму 5 миллиардов долларов, в частности в рамках программы PURL.
Кроме этого, помощь включает чешскую инициативу по боеприпасам и усилия Литвы и Дании по приобретению оборудования для оборонной промышленности Украины.