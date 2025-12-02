Італія погодила 12-й пакет допомоги для української армії

Указ про допомогу від 14 листопада опублікували в понеділок, 1 грудня, на сайті Офіційного вісника Італійської Республіки, де зазвичай інформують про чинні закони в країні. Про це повідомляє 24 Канал.
Яку допомогу надасть Україні Італія?
У документі, опублікованому на сайті Офіційного вісника Італійської Республіки, мовиться про безоплатну передачу урядовим органам України військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил Італії.
Зауважимо, що, за даними La Repubblica, про підготовку цього пакета 3 листопада розповів міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що пакет буде зосереджений на боєприпасах і ракетах SAMP/T для систем протиповітряної оборони.
Військова допомога для України: останні новини
Раніше повідомлялося, що Італія вирішила приєднатися до програми PURL для фінансування закупівлі американської зброї для України. Спочатку країна виступала проти цього, але згодом змінила позицію через побоювання бути відстороненою.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до кінця року Україна отримає зброї на суму 5 мільярдів доларів, зокрема в межах програми PURL.
Окрім цього, допомога включає чеську ініціативу з боєприпасів та зусилля Литви й Данії з придбання обладнання для оборонної промисловості України.