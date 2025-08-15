Оператор БпЛА Елена откровенно рассказала, что не нужно говорить людям, у которых близкие находятся в плену. Отец военной недавно вернулся из плена.

Как рассказала Елена, после возвращения отца было много счастья и слез. Потом стало несколько страшно, потому что не было опыта, как общаться с человеком, который прошел плен. Тут важно не навредить. Поэтому пришлось обратиться к специалистам относительно того, как правильно общаться. Сейчас отец в положительном смысле буквально "горит" жизнью.

Что не стоит говорить родным, чьи близкие в плену?

По словам военной, чрезвычайно важно подходить с позиции эмпатии. Не нужно говорить чего-то лишнего. Можно просто спросить: "Как ты?". Если человек захочет выговориться, то он это сделает.

Когда мы говорим о болезненных вещах, не нужно доставать их изнутри лишний раз. Не надо заставлять кого-то о них рассказать. Это что-то чрезвычайно внутреннее. И человек должен переработать это и прожить внутри. Тогда, возможно, он сможет этим поделиться. По-другому можно дополнительно травмировать,

– рассказала военная.

Елена с отцом / Фото из инстаграма

Военная не ходила на акции в поддержку военнопленных. Но, бесспорно, они нужны. Тутречь идет прежде всего о поддержке людей, чьи близкие и родные находятся в плену.

Я сомневаюсь, что они влияют на результаты обменов. Но частично это помогает освещать проблему. Особенно на зарубежную аудиторию. Основное тут – поддержка и сплоченность. Сюда приходят люди, которые связаны общим горем и ценностями. И это сильная поддержка друг другу. Кому-то она очень нужна. У меня такой потребности в то время не было. Был сильный страх, что могу как-то навредить,

– отметила военная.

Добавим, 14 августа из российского плена вернули 84 украинцев. В начале августа президент Владимир Зеленский заявил, что есть договоренность по обмену 1200 человек. Ее достигли во время переговоров в Стамбуле