Операторка БпЛА Єлена відверто розповіла, що не потрібно говорити людям, у яких близькі перебувають в полоні. Батько військової нещодавно повернувся з полону.

Як розповіла Єлена, після повернення батька було багато щастя й сліз. Згодом стало дещо страшно, бо не було досвіду, як спілкуватися з людиною, яка пройшла полон. Тут важливо не нашкодити. Тому довелося звернутися до спеціалістів щодо того, як правильно спілкуватися. Зараз батько в позитивному сенсі буквально "палає" життям.

Що не варто говорити рідним, чиї близькі в полоні?

За словами військової, надзвичайно важливо підходити з позиції емпатії. Не потрібно говорити чогось зайвого. Можна просто спитатися: "Як ти?". Якщо людина захоче виговоритися, то вона це зробить.

Коли ми говоримо про болючі речі, не потрібно діставати їх зсередини зайвий раз. Не треба примушувати когось про них розповісти. Це щось надзвичайно внутрішнє. І людина має перепрацювати це та прожити всередині. Тоді, можливо, вона зможе цим поділитися. По-іншому можна додатково травмувати,

– розповіла військова.

Єлена з батьком / Фото з інстаграму

Військова не ходила на акції на підтримку військовополонених. Але, безперечно, вони потрібні. Тут йдеться насамперед про підтримку людей, чиї близькі та рідні перебувають в полоні.

Я сумніваюся, що вони впливають на результати обмінів. Але частково це допомагає висвітлювати проблему. Особливо на закордонну аудиторію. Основне тут – підтримка та згуртованість. Сюди приходять люди, які пов'язані спільним горем та цінностями. І це сильна підтримка один одному. Комусь вона надзвичайно потрібно. В мене такої потреби на той час не було. Був сильний страх, що можу якось зашкодити,

– зазначила військова.

Додамо, 14 серпня з російського полону повернули 84 українців. На початку серпня президент Володимир Зеленський заявив, що є домовленість щодо обміну 1200 людей. Її досягнули під час переговорів у Стамбулі