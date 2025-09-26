В Украине официально заработала процедура, позволяющая гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на военную службу. Эта инициатива стала дополнением к уже известным проектам "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".

Кто и как может заключить "Контракт 60+"?

Кто и как может заключить "Контракт 60+"?

Украинцы 60+ лет теперь могут добровольно подписывать годовой контракт на военную службу.

После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) они смогут служить преимущественно на небоевых должностях в солдатском, сержантском или старшинском составе, а при соответствующей подготовке – и на офицерских.

Контракт могут заключить граждане, которые:

признаны ВВК годными к службе;

имеют опыт службы и военно-учетную специальность, соответствующую должности;

соответствуют уровню военного образования/подготовки.

Важно! По словам Ильи Абеля, прежде всего будут рассматривать кандидатов, которые уволились со службы после 2015 года, участвовали в боевых действиях или имеют дефицитные специальности.

Процедура согласования для кандидатов в возрасте от 60 лет предусматривает несколько этапов. Сначала командир воинской части, куда обращается желающий подписать контракт, сообщает ТЦК и СП о необходимости проведения медицинского осмотра для определения пригодности.

Если военно-врачебная комиссия дает положительное заключение, командир готовит ходатайство в Главное управление персонала Генштаба ВСУ с обоснованием необходимости привлечения кандидата.

После рассмотрения и согласования кандидатуры часть получает официальный ответ, который является основанием для оформления письменного согласия на заключение контракта. Завершающим этапом является формирование личного дела в 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск, что необходимо для окончательного оформления контракта.

Для заключения контракта гражданам также нужно подготовить определенный пакет документов:

справку МВД об отсутствии или наличии судимости;

заверенные копии военно-учетного документа;

документы о полученном образовании;

при наличии – документы о подтверждении участия в боевых действиях, полученных ранений или государственных наград;

письменное согласие на обработку персональных данных.

Подать заявку можно на официальном сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Украинцы также могут обратиться лично в представительства в Киеве, Львове, Сумах, Днепре, Одессе или Харькове.

