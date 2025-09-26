Контракты для граждан 60+ лет: какие документы нужны для службы
- Граждане Украины в возрасте 60+ лет могут заключить годовой контракт на военную службу, при условии прохождения военно-врачебной комиссии и соответствия определенным критериям.
- Для заключения контракта необходимо подготовить документы, в частности справку МВД о судимости, заверенные копии военно-учетного документа, документы об образовании и, при наличии, подтверждение участия в боевых действиях.
В Украине официально заработала процедура, позволяющая гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на военную службу. Эта инициатива стала дополнением к уже известным проектам "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Ильи Абеля для "РБК-Украина".
Читайте также Уклонение от мобилизации: можно ли избежать наказания из-за срока давности дела
Кто и как может заключить "Контракт 60+"?
Украинцы 60+ лет теперь могут добровольно подписывать годовой контракт на военную службу.
После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) они смогут служить преимущественно на небоевых должностях в солдатском, сержантском или старшинском составе, а при соответствующей подготовке – и на офицерских.
Контракт могут заключить граждане, которые:
- признаны ВВК годными к службе;
- имеют опыт службы и военно-учетную специальность, соответствующую должности;
- соответствуют уровню военного образования/подготовки.
Важно! По словам Ильи Абеля, прежде всего будут рассматривать кандидатов, которые уволились со службы после 2015 года, участвовали в боевых действиях или имеют дефицитные специальности.
Процедура согласования для кандидатов в возрасте от 60 лет предусматривает несколько этапов. Сначала командир воинской части, куда обращается желающий подписать контракт, сообщает ТЦК и СП о необходимости проведения медицинского осмотра для определения пригодности.
Если военно-врачебная комиссия дает положительное заключение, командир готовит ходатайство в Главное управление персонала Генштаба ВСУ с обоснованием необходимости привлечения кандидата.
После рассмотрения и согласования кандидатуры часть получает официальный ответ, который является основанием для оформления письменного согласия на заключение контракта. Завершающим этапом является формирование личного дела в 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск, что необходимо для окончательного оформления контракта.
Для заключения контракта гражданам также нужно подготовить определенный пакет документов:
- справку МВД об отсутствии или наличии судимости;
- заверенные копии военно-учетного документа;
- документы о полученном образовании;
- при наличии – документы о подтверждении участия в боевых действиях, полученных ранений или государственных наград;
- письменное согласие на обработку персональных данных.
Подать заявку можно на официальном сайте 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Украинцы также могут обратиться лично в представительства в Киеве, Львове, Сумах, Днепре, Одессе или Харькове.
Изменения в процессе мобилизации: последние новости
Правительство Украины упростило процедуру постановки граждан на воинский учет. Теперь украинцы в возрасте 25 – 60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически.
В приложении Резерв+ появится новый тип отсрочек от мобилизации. Оформить онлайн ее смогут родители детей с инвалидностью любого возраста.
Сейчас в Министерстве обороны нарабатываются законодательные возможности по контрактной армии. Речь идет об условиях, когда военнослужащие, которые проходят службу по мобилизации, подписывают контракты.