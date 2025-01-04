Как военнослужащему оформить инвалидность: подробная инструкция Минздрава

С 1 января в Украине вводится новая система оценки повседневного функционирования человека. Она заменяет МСЭК. Для получения статуса инвалидности военнослужащий, получивший ранения, травмы, контузии, увечья или ухудшение состояния здоровья должен пройти ВЛК.

О пути военнослужащего для получения статуса инвалидности сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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Стабилизация состояния и документирование обстоятельств ранения

Эвакуация из зоны боевых действий

Первый этап после того, как военный получил ранение, – эвакуация, оказание, медицинской помощи и документальное оформление обстоятельств травмирования.

В Минздраве констатировали, что первые минуты – самые критические. Эвакуацию раненого с поля боя проводят собратья или медработники подразделения. Обычно этот процесс состоит из нескольких этапов. В частности:

оказание домедицинской помощи (остановка кровотечения, наложение турникета, стабилизация состояния во избежание дальнейшего травмирования),

эвакуация (транспортировка раненого в ближайший стабилизационный пункт, медицинской роты или иного определенного пункта оказания помощи, обычно расположенного возле боевых действий),

документальное сопровождение. В Минздраве отметили, что на этом этапе уже начинается формирование первого медицинского документа, – форма 100. Речь идет о "Карточке раненого", в которой фиксируют обстоятельства, основные диагнозы, а также первичной помощи.

Важно! Медицинская помощь может быть оказана как в государственном или военном учреждении, так и в частной клинике, если это ближайшее место, где возможно стабилизировать состояние раненого военнослужащего. Министерство отметило, что тип заведения не имеет влияния на качество или обязательность дальнейшего документирования. Однако, первичная документация (форма 100) формируется обязательно.

Что происходит с личными вещами военного

Во время оказания помощи у защитника изымают оружие, боекомплект, бронежилет, каску и другие средства защиты. В Минздраве отмечают, что это не только облегчает доступ к травмированным частям тела, но и обеспечивает учет материальных ценностей. За них отвечают службы обеспечения воинской части.

Обратите внимание! В случае травмы или заболевания, полученных военнослужащим при исполнении обязанностей в пункте постоянной дислокации или вне зоны боевых действий, алгоритм действий меняется. Так, необходимо сообщить об этом непосредственному командиру и медику взвода или роты. Далее получить устное направление и обратиться в медпункт воинской части. Там проведут первичный осмотр врачом, фельдшером или начмедом. По его результатам могут назначить лечение в медпункте, направить на дообследование или стационарное лечение в гражданском или военном медучреждении.

Роль документов на этом этапе

На этом этапе критически важным является оформление документов. Ведь именно собранные медицинские и сопроводительные документы подтверждают связь травмы или заболевания военного с выполнением служебных обязанностей.

Это влияет на возможность установления статуса инвалидности, получения социальных гарантий и избежания бюрократических задержек в дальнейшем,

– отметили в Минздраве.

Также добавили, что прозрачная система эвакуации, качественная фиксация медицинских данных и документирование обстоятельств травмирования обеспечивают своевременную помощь, поддержку, а также упрощают прохождение следующих этапов.

Направление на ВВК: анализ состояния и дальнейшие решения

После того как состояние военнослужащего стабилизируют, при наличии соответствующих медицинских показаний направляют на прохождение ВВК или ВВК, – в зависимости от специфики службы и полученных травм.

Основная цель этого этапа заключается в оценке оценка состояния здоровья, определение влияния полученных травм или заболеваний на способность выполнять служебные обязанности и принятия решения о дальнейших действиях.

Инициатором направления на ВВК или ВВК может быть прямой начальник военнослужащего (от командира части и выше), врач медпункта воинской части или госпиталя, а также уполномоченные органы (военные администрации, прокуратура или суд)/

Соответствующая комиссия анализирует собранные документы, результаты обследований и лечения, проводит осмотр военнослужащего. Также оценивает степень травмирования или заболевания и их влияние на способность выполнять служебные обязанности.

Именно на основе этого анализа и принимается решение о направлении на оценку повседневного функционирования. При условии, что травма или заболевание существенно ограничивает функционирование военнослужащего.

В таких случаях председатель ВВК, как и лечащий врач, имеет право сформировать электронное направление в учреждение с экспертными командами.

В случае тяжелых травм или хронического заболевания, влияющего на работоспособность, комиссия может рекомендовать оформление статуса инвалидности. Также комиссия может назначить реабилитационные мероприятия, необходимые для восстановления состояния здоровья,

– отметили в министерстве.

После того, как состояние здоровья военнослужащего стабилизируется, для определенных диагнозов и интервенций председатель ВВК может сразу формировать электронное направление на оценку повседневного функционирования.

Для этого не нужно ждать 120 дней с момента травмирования. Если медицинская информация достаточна для начала процесса, это позволяет оперативно перейти к следующему этапу, что особенно важно для военнослужащих с тяжелыми травмами или значительными нарушениями функционирования,

– подчеркнули в Минздраве.

В военное время для прохождения ВВК или ВКК военнослужащему необходимо подготовить полный пакет документов. В частности:

Направление на медицинский осмотр ВВК (его оформляет орган, который инициирует направление, например, командир части или врач медпункта),

документация, подтверждающая состояние здоровья, в частности, начало развития, развитие заболевания или получения травмы (медицинская книжка, медицинские карты стационарного или амбулаторного больного, выдержки из них; справки из учреждений здравоохранения; свидетельства о болезни; выписки из книги учета больных в амбулатории во время первичного обращения за медицинской помощью; лабораторные результаты, рентгеновские снимки, результаты МРТ или КТ, консультативные заключения врачей, касающиеся состояния здоровья военнослужащего).

Документы, удостоверяющие личность

Военный билет или удостоверение офицера. Также паспорт гражданина Украины.

Дополнительные характеристики (при необходимости)

Медицинская характеристика, которая предоставляется в случае направления из-за психических расстройств или при повторном направлении на медицинский осмотр в течение 12 месяцев после предыдущего.

Служебная характеристика – только в случаях с психическими расстройствами или повторного направления на осмотр.

Справка об обстоятельствах травмы

Этот документ выдает воинская часть в случае получения военным травмы, ранения, контузии или увечья при исполнении служебных обязанностей. Справку оформляют по форме, согласно приложению 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Ее подписывает командир воинской части. После справку направляют в учреждение здравоохранения, где находится раненый.

В случае, если справка об обстоятельствах травмы не была выдана, военнослужащий имеет право составить рапорт на имя командира воинской части с просьбой провести расследование и оформить эту справку,

– отметили в Минздраве.

Важно! Оригиналы или копии справки об обстоятельствах травмы, а также акты о несчастном случае (по форме, предусмотренной Инструкцией № 332), передает военная часть в учреждение здравоохранения в электронной или бумажной форме. Документ оформляют в минимум 2 экземплярах. Один передают ВВК, другой – должен храниться в личном деле военного.

Удостоверение участника боевых действий (при наличии)

Этот документ помогает учесть специфику полученных военнослужащим травм или заболеваний.

Выписки из личного дела и другие справочные материалы

Они должны быть заверены соответствующими должностными лицами воинской части и печатью. Все представленные документы должны быть актуальными, соответствовать состоянию на момент рассмотрения дела и обеспечивать комиссии полную картину о состоянии здоровья военнослужащего.

"Это позволит максимально точно определить дальнейшие шаги, включая направление на оценку повседневного функционирования или назначения реабилитационных мероприятий", – отметили в министерстве.

Как военнослужащему написать рапорт для направления на ВВК

Военный может самостоятельно инициировать направление на ВВК. Для этого необходимо подать рапорт на имя командира части. В нем надо указать основания для медицинского осмотра, в частности, наличие травм, последствий ранения или заболеваний, которые влияют на способность выполнять служебные обязанности.

Направление на ВВК осуществляется прямыми начальниками от командира отдельной части или равными им должностными лицами исключительно по рекомендации врача учреждения здравоохранения. Это регламентировано главой 6 приказа Минобороны от 14 августа 2008 года № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Оценка повседневного функционирования: решение экспертной команды

После прохождения ВВК и оформления электронного направления председателем комиссии или лечащим врачом, военнослужащий переходит к этапу оценки повседневного функционирования. Его проводит экспертная команда врачей, которая специализируется на определении степени ограничений функционирования человека из-за травм или заболеваний.

Эта команда работает на базе многопрофильных учреждений здравоохранения. Врач с военнослужащим могут вместе выбрать медучреждение из перечня, доступного в электронной системе по оценке повседневного функционирования.

Выбор зависит от места пребывания военнослужащего, а также выбранной формы оценки, – очной, заочной, дистанционной или выездной.

Если состояние здоровья затрудняет передвижение, оценивание может быть проведено по месту фактического пребывания или лечения военнослужащего. Оценка повседневного функционирования должна быть проведена в срок до 30 дней с момента подачи электронного направления председателем ВВК,

– отметили в Минздраве.

Администратор учреждения здравоохранения, где работает экспертная команда, в течение 5 дней с момента получения направления должен рассмотреть поданное дело, чтобы или поставить его в очередь и система определит дату и время оценки, или вернуть на доработку из-за неточностей.

Важно! Если дело поставят в очередь, военнослужащий получит уведомление на электронную почту (свою или доверенного лица) о форме, время и место оценивания. Если же электронной почты нет, информацию присылают заказным письмом по адресу фактического пребывания военнослужащего.

Проверка документов администратором

Перед назначением оценивания администратор заведения проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям нормативно-правовых актов. Если к направлению не приложены необходимые документы или же они не соответствуют установленным критериям, дело могут вернуть к врачу, создававшему направление для доработки.

Такие случаи регулируются пунктами 21 и 22 Порядка проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденного постановлением КМУ от 15 ноября 2024 №1338.

Формы оцениваний:

очная – военнослужащий лично прибывает в учреждение здравоохранения для осмотра и собеседования;

заочная – экспертная команда рассматривает документы без личного присутствия военнослужащего, если подан достаточный объем информации;

дистанционная – применяется телемедицина для взаимодействия с военнослужащим;

выездная – оценивание осуществляется по месту лечения или пребывания, если военнослужащий не может самостоятельно прибыть в учреждение.

Как проходит оценивание

Экспертная команда анализирует представленные документы. В случае очного, дистанционного или выездного осмотра – проводит дополнительный осмотр или обследование. Особое внимание в процессе оценки уделяют степени нарушений функционирования, влияния травмы или заболевания на повседневную деятельность, а также необходимости социальной поддержки или реабилитации.

На основе полученных результатов экспертная команда должна принять решение об установлении инвалидности, определение сроков повторного оценивания (при необходимости) и должна предоставить рекомендации по реабилитационным мероприятиям,

– отметили в Минздраве.

Принятое решение внесут в электронную систему. Военнослужащий получит его копию на электронную почту или, при необходимости, в распечатанном виде. Также документ будет доступен в электронном кабинете врача, направлявшего на оценку. Все данные будут передаваться в органы социальной защиты, которые отвечают за дальнейшее оказание помощи.

Получение результатов оценки и дальнейшие действия

После того. как экспертная комиссия завершит оценивание, военнослужащий получит решение о его результатах. Это решение формируется в электронной системе, что обеспечивает его доступность для всех заинтересованных сторон.

Военнослужащий получит соответствующее решение в виде электронного сообщения, направленного на указанный адрес электронной почты. В случае ее отсутствия, – заказным письмом по адресу фактического пребывания. Документ также будет доступен в кабинете врача, который инициировал направление на оценку.

В Министерстве здравоохранения отметили, что основе принятого решения военнослужащий может:

подать заявление на получение единовременной денежной помощи. При условии, что инвалидность получена вследствие ранения, контузии, увечья или иного травмирования, связанного с выполнением служебных обязанностей.

Начать оформление социальных выплат или других льгот, предусмотренных для лиц со статусом инвалидности. Все необходимые данные будут передавать в органы соцзащиты, которые отвечают за предоставление этих услуг.

Организовать реабилитационные мероприятия, если их рекомендовала экспертная комиссия. В частности, как медицинскую, так и социальную реабилитацию, направленную на восстановление функционирования или облегчение условий жизни.

Обратите внимание! В случае несогласия с решением экспертной команды военнослужащий имеет право обжаловать его, подав жалобу в Центр оценки функционального состояния лица в соответствии с установленной процедурой.

"Этот этап завершает процесс определения инвалидности, открывая военнослужащему доступ к необходимой социальной поддержке, реабилитации и других гарантий, предусмотренных законодательством", – подытожили в Минздраве.