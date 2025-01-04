Як військовослужбовцю оформити інвалідність: детальна інструкція МОЗ

З 1 січня в Україні запроваджується нова система оцінювання повсякденного функціонування особи. Вона замінює МСЕК. Щоб оформити інвалідність, військовому необхідно пройти ВЛК.

Про шлях військовослужбовця для отримання статусу інвалідності повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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Стабілізація стану та документування обставин поранення

Евакуація з зони бойових дій

Перший етап після того, як військовий отримав поранення, – евакуація, надання, медичної допомоги та документальне оформлення обставин травмування.

У МОЗ констатували, що перші хвилини – найкритичніші. Евакуацію пораненого з поля бою проводять побратими або ж медпрацівники підрозділу. Зазвичай цей процес складається з кількох етапів. Зокрема:

надання домедичної допомоги (зупинка кровотечі, накладання турнікета, стабілізація стану для уникнення подальшого травмування),

евакуація (транспортування пораненого до найближчого стабілізаційного пункту, медичної роти чи іншого визначеного пункту надання допомоги, зазвичай розташованого біля бойових дій),

документальне супроводження. У МОЗ наголосили, що на цьому етапі вже починається формування першого медичного документу, – форма 100. Йдеться про "Картку пораненого", у якій фіксують обставини, основні діагнози, а також первинної допомоги.

Важливо! Медична допомога може бути надана як у державному чи військовому закладі, так і в приватній клініці, якщо це найближче місце, де можливо стабілізувати стан пораненого військовослужбовця. Міністерство наголосило, що тип закладу не має впливу на якість або обов'язковість подальшого документування. Однак, первинна документація (форма 100) формується обов'язково.

Що відбувається з особистими речами військового

Під час надання допомоги у захисника чи захисниці вилучають зброю, боєкомплект, бронежилет, каску й інші засоби захисту. У МОЗ наголошують, що це не тільки полегшує доступ до травмованих частин тіла, а й забезпечує облік матеріальних цінностей. За них відповідають служби забезпечення військової частини.

Зверніть увагу! У випадку травми або захворювання, отриманих військовослужбовцем під час виконання обов'язків у пункті постійної дислокації чи поза зоною бойових дій, алгоритм дій змінюється. Так, необхідно повідомити про це безпосереднього командира та медика взводу або роти. Далі отримати усне направлення й звернутися до медпункту військової частини. Там проведуть первинний огляд лікарем, фельдшером або начмедом. За його результатами можуть призначити лікування в медпункті, направити на дообстеження або стаціонарне лікування в цивільному чи військовому медзакладі.

Роль документів на цьому етапі

На цьому етапі критично важливим є оформлення документів. Адже саме зібрані медичні й супровідні документи підтверджують зв'язок травми чи захворювання військового з виконанням службових обов'язків.

Це впливає на можливість встановлення статусу інвалідності, отримання соціальних гарантій та уникнення бюрократичних затримок у подальшому,

– наголосили в МОЗ.

Також додали, що прозора система евакуації, якісна фіксація медичних даних і документування обставин травмування забезпечують своєчасну допомогу, підтримку, а також спрощують проходження наступних етапів.

Направлення на ВЛК: аналіз стану та подальші рішення

Після того як стан військовослужбовця стабілізують, за наявності відповідних медичних показів направляють на проходження ВЛК або ЛЛК, – залежно від специфіки служби та отриманих травм.

Основна мета цього етапу полягає в оцінці оцінка стану здоров'я, визначення впливу отриманих травм або захворювань на здатність виконувати службові обов'язки та ухвалення рішення щодо подальших дій.

Ініціатором направлення на ВЛК або ЛЛК може бути прямий начальник військовослужбовця (від командира частини і вище), лікар медпункту військової частини або госпіталю, а також уповноважені органи (військові адміністрації, прокуратура чи суд)/

Відповідна комісія аналізує зібрані документи, результати обстежень і лікування, проводить огляд військовослужбовця. Також оцінює ступінь травмування або захворювання та їхній вплив на здатність виконувати службові обов'язки.

Саме на основі цього аналізу й ухвалюють рішення про направлення на оцінювання повсякденного функціонування. За умови, що травма або захворювання суттєво обмежує функціонування військовослужбовця.

У таких випадках голова ВЛК, як і лікуючий лікар, має право сформувати електронне направлення до закладу з експертними командами.

У разі важких травм або хронічного захворювання, що впливає на працездатність, комісія може рекомендувати оформлення статусу інвалідності. Також комісія може призначити реабілітаційні заходи, необхідні для відновлення стану здоров'я,

– зазначили в міністерстві.

Після того, як стан здоров'я військовослужбовця стабілізується, для певних діагнозів та інтервенцій голова ВЛК може одразу формувати електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

Для цього не потрібно чекати 120 днів із моменту травмування. Якщо медична інформація достатня для початку процесу, це дозволяє оперативно перейти до наступного етапу, що є особливо важливим для військовослужбовців із важкими травмами чи значними порушеннями функціонування,

– підкреслили в МОЗ.

У воєнний час для проходження ВЛК чи ЛКК військовослужбовцю необхідно підготувати повний пакет документів. Зокрема:

Направлення на медичний огляд ВЛК (його оформлює орган, який ініціює направлення, наприклад, командир частини або лікар медпункту),

документація, що підтверджує стан здоров'я, зокрема, початок розвитку, розвиток захворювання або отримання травми (медична книжка, медичні карти стаціонарного або амбулаторного хворого, витяги з них; довідки із закладів охорони здоров'я; свідоцтва про хворобу; витяги з книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення по медичну допомогу; лабораторні результати, рентгенівські знімки, результати МРТ чи КТ, консультативні висновки лікарів, які стосуються стану здоров'я військовослужбовця).

Документи, що посвідчують особу

Військовий квиток або посвідчення офіцера. Також паспорт громадянина України.

Додаткові характеристики (за потреби)

Медична характеристика, яка надається у разі направлення через психічні розлади або ж при повторному направленні на медичний огляд упродовж 12 місяців після попереднього.

Службова характеристика – тільки у випадках із психічними розладами або повторного направлення на огляд.

Довідка про обставини травми

Цей документ видає військова частина в разі отримання військовим травми, поранення, контузії чи каліцтва під час виконання службових обов'язків. Довідку оформлюють за формою, згідно з додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Її підписує командир військової частини. Опісля довідку направляють до закладу охорони здоров'я, де перебуває поранений.

У разі, якщо довідка про обставини травми не була видана, військовослужбовець має право скласти рапорт на ім'я командира військової частини з проханням провести розслідування та оформити цю довідку,

– зазначили в МОЗ.

Важливо! Оригінали або копії довідки про обставини травми, а також акти про нещасний випадок (за формою, передбаченою Інструкцією № 332), передає військова частина до закладу охорони здоров'я в електронній або паперовій формі. Документ оформлюють у щонайменше 2 примірниках. Один передають ВЛК, інший – має зберігатися в особовій справі військового.

Посвідчення учасника бойових дій (за наявності)

Цей документ допомагає врахувати специфіку отриманих військовослужбовцем травм або захворювань.

Витяги із особової справи та інші довідкові матеріали

Вони повинні бути завірені відповідними посадовими особами військової частини та печаткою. Усі подані документи мають бути актуальними, відповідати стану на момент розгляду справи й забезпечувати комісії повну картину про стан здоров'я військовослужбовця.

"Це дозволить максимально точно визначити подальші кроки, включаючи направлення на оцінювання повсякденного функціонування чи призначення реабілітаційних заходів", – наголосили в міністерстві.

Як військовослужбовцю написати рапорт для направлення на ВЛК

Військовий може самостійно ініціювати направлення на ВЛК. Для цього необхідно подати рапорт на ім'я командира частини. У ньомк треба зазначити підстави для медичного огляду, зокрема, наявність травм, наслідків поранення або захворювань, які впливають на здатність виконувати службові обов'язки.

Направлення на ВЛК здійснюється прямими начальниками від командира окремої частини або рівними їм посадовими особами виключно за рекомендацією лікаря закладу охорони здоров'я. Це регламентовано главою 6 наказу Міноборони від 14 серпня 2008 року № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Оцінювання повсякденного функціонування: рішення експертної команди

Після проходження ВЛК та оформлення електронного направлення головою комісії або лікуючим лікарем, військовослужбовець переходить до етапу оцінювання повсякденного функціонування. Його проводить експертна команда лікарів, яка спеціалізується на визначенні ступеня обмежень функціонування людини через травми або захворювання.

Ця команда працює на базі багатопрофільних закладів охорони здоров'я. Лікар із військовослужбовцем можуть разом обрати медзаклад із переліку, доступного в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування.

Вибір залежить від місця перебування військовослужбовця, а також обраної форми оцінювання, – очної, заочної, дистанційної чи виїзної.

Якщо стан здоров'я ускладнює пересування, оцінювання може бути проведене за місцем фактичного перебування або лікування військовослужбовця. Оцінювання повсякденного функціонування має бути проведене у строк до 30 днів із моменту подання електронного направлення головою ВЛК,

– зазначили в МОЗ.

Адміністратор закладу охорони здоров'я, де працює експертна команда, упродовж 5 днів з моменту отримання направлення має розглянути подану справу, щоб або поставити її в чергу і система визначить дату та час оцінювання, або повернути на доопрацювання через неточності.

Важливо! Якщо справу поставлять в чергу, військовослужбовець отримає сповіщення на електронну пошту (свою чи довіреної особи) про форму, час і місце оцінювання. Якщо ж електронної пошти немає, інформацію надішлють рекомендованим листом на адресу фактичного перебування військовослужбовця.

Перевірка документів адміністратором

Перед призначенням оцінювання адміністратор закладу перевіряє повноту і відповідність поданих документів вимогам нормативно-правових актів. Якщо до направлення не додано необхідні документи або ж вони не відповідають встановленим критеріям, справу можуть повернути до лікаря, що створював направлення для доопрацювання.

Такі випадки регулюються пунктами 21 і 22 Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого постановою КМУ від 15 листопада 2024 року №1338.

Форми оцінювань:

очна – військовослужбовець особисто прибуває до закладу охорони здоров'я для огляду та співбесіди;

заочна – експертна команда розглядає документи без особистої присутності військовослужбовця, якщо подано достатній обсяг інформації;

дистанційна – застосовується телемедицина для взаємодії з військовослужбовцем;

виїзна – оцінювання здійснюється за місцем лікування або перебування, якщо військовослужбовець не може самостійно прибути до закладу.

Як проходить оцінювання

Експертна команда аналізує подані документи. У разі очного, дистанційного або виїзного огляду – проводить додатковий огляд чи обстеження. Особливу увагу у процесі оцінювання приділяють ступеню порушень функціонування, впливу травми чи захворювання на повсякденну діяльність, а також необхідності соціальної підтримки чи реабілітації.

На основі отриманих результатів експертна команда має ухвалити рішення щодо встановлення інвалідності, визначення термінів повторного оцінювання (за потреби) та має надати рекомендації щодо реабілітаційних заходів,

– зазначили в МОЗ.

Прийняте рішення внесуть до електронної системи. Військовослужбовець отримає його копію на електронну пошту або, за потреби, в роздрукованому вигляді. Також документ буде доступним у електронному кабінеті лікаря, що направляв на оцінювання. Усі дані будуть передаватися до органів соціального захисту, які відповідають за подальше надання допомоги.

Отримання результатів оцінювання та подальші дії

Після того. як експертна комісія завершить оцінювання, військовослужбовець отримає рішення щодо його результатів. Це рішення формується в електронній системі, що забезпечує його доступність для всіх зацікавлених сторін.

Військовослужбовець отримає відповідне рішення у вигляді електронного повідомлення, надісланого на зазначену адресу електронної пошти. У разі її відсутності, – рекомендованим листом на адресу фактичного перебування. Документ також буде доступний у кабінеті лікаря, який ініціював направлення на оцінювання.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що основі ухваленого рішення військовослужбовець може:

подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги. За умови, що інвалідність отримана внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи іншого травмування, пов'язаного з виконанням службових обов’язків.

Почати оформлення соціальних виплат або інших пільг, передбачених для осіб зі статусом інвалідності. Усі необхідні дані будуть передавати до органів соцзахисту, які відповідають за надання цих послуг.

Організувати реабілітаційні заходи, якщо їх рекомендувала експертна комісія. Зокрема, як медичну, так і соціальну реабілітацію, спрямовану на відновлення функціонування або полегшення умов життя.

Зверніть увагу! У разі незгоди з рішенням експертної команди військовослужбовець має право оскаржити його, подавши скаргу до Центру оцінювання функціонального стану особи відповідно до встановленої процедури.

"Цей етап завершує процес визначення інвалідності, відкриваючи військовослужбовцю доступ до необхідної соціальної підтримки, реабілітації та інших гарантій, передбачених законодавством", – підсумували в МОЗ.