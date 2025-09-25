После гибели человек теряет одно свойство, – капеллан обратился к тем, кто переживает потерю
- Капеллан Евгений Копайгородский подчеркивает важность молитвы за погибших, поскольку они уже не могут молиться за себя.
- Военные чтят память собратьев, в частности, кладя пачку сигарет на могилу как символ всего, что имеют.
Потери на фронте является самой болезненной темой для военных, ведь они теряют своих собратьев, с которым за долгое время стали очень близкими. Говорить об этом не легко, однако важно помнить о тех, кто отдал свою жизнь.
Военный капеллан Евгений Копайгородский рассказал эксклюзивно для 24 Канала, что потери – очень тяжелый вопрос. Он поделился, что недавно хоронил собрата в Краматорске. Другие военные не сразу готовы об этом говорить, но они не против, чтобы с ними был капеллан и читал совместную молитву.
Почему важно молиться за погибших?
Евгений Копайгородский отметил, что переживать потери больно, однако важно проявить свою любовь тому, кто погиб. Он пытается этому научить собратьев.
Когда человек встречается с Богом в потусторонней жизни, он теряет одно важное свойство – молитву за самого себя. Он не может молиться, потому что приходит как бы на приговор. Однако Господь дает эту возможность всем родным, близким, собратьям и друзьям. То есть всем, которые были рядом в течение земной жизни,
– сказал он.
Проявить любовь тому, кто стоит рядом мы можем и словом, и делом. А молитва – это проявление любви к человеку, который погиб. Он отдал для нас самое ценное – свою жизнь.
В писании есть фраза: "Нет большей любви, чем та, когда кто душу свою положит за друзей своих". Хотя состояние тяжелое, но ребята пытаются молиться и чтить,
– отметил военный капеллан.
Он поделился важным моментом – ребята, отдавая дань уважения собрату, достают пачку сигарет и кладут на могилу. Для них пачка сигарет – это все, что есть. Они отдают все. Это довольно щемяще.
Какая сейчас ситуация на фронте?
- Россияне утверждают, что им удалось взять под контроль село Калиновское на Днепропетровщине. В Силах обороны опровергли это. Оккупанты, проводя боевые действия там, пытаются отвлечь внимание наших защитников от других горячих направлений.
- Враг начал скапливать свои элитные войска вокруг агломерации Константиновка – Славянск. Все потому, что основная цель россиян – продвинуться как можно больше в Донецкой области.
- Россия не прекращает активные боевые действия и на Харьковском направлении. Известно, что в целом на фронте в течение 23 сентября 2025 года состоялось 172 боестолкновения.