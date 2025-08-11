Роль капеллана на фронте изменилась не с начала полномасштабного вторжения, а еще с 2014 года, когда началась российско-украинская война. Именно тогда начало возрождаться военное капелланство.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный капеллан 47 ОМБр "Магура" Юлиус Хабиняк, подчеркнув, что первоочередная роль военного капеллана – духовная.

Капелланы в ВСУ: какая их задача?

Украинский народ – это народ духа, он ставит перед собой или сознательно, или нет, вопрос, правильно ли он живет, по закону Божьему ли. Даже в 2014 году на Майдане, когда люди размышляли над таким вопросом, церковь, как отметил Хабиняк, была рядом, говоря: "Да, это богоугодно".

"В Библии написано, что к свободе освободил нас Христос, мы должны быть свободными людьми. Поэтому борьба за свободу – это благородное дело, церковь это поддерживает. В 2014 году на Майдане была палатка молитвы. Очень важна духовная поддержка", – озвучил военный капеллан.

Вторая роль военного капеллана, как объяснил Хабиняк, заключается в возрождении украинской идентичности. Он напомнил, что капелланы были еще во времена казачества. Священники молились за казаков, проводили религиозные обряды.

То, что капелланская служба развивается в ВСУ – это восстановление украинской идентичности. Каждый воин ведет свою духовную борьбу со страхами, недоверием, а для этой борьбы нужен рядом священник, который поможет, покажет направление,

– рассказал Хабиняк.

Выиграв внутреннюю борьбу, военнослужащий, как заметил капеллан, с большей мощью вступает в борьбу с внешним врагом. Он рассказал, что в России службы ставят вопрос, в каких структурах в Украине работают капелланы: СБУ или ГУР. Когда они слышат, что украинские капелланы не работают в таких органах, что они – духовная сила народа, то удивляются этому и говорят, что тогда не понимают, зачем же они нужны в украинской армии.