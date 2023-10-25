Капелланы могут быть не только военными

В IV веке римский солдат-кавалерист, христианин по имени Мартын, встретил на дороге нищего, который весь содрогался от холода. Не имея ни времени, ни достаточного количества денег, он взял меч и отрезал половину своего плаща, называемого "капа", и отдал нищему.

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На следующую ночь ему явился в видении Иисус, завернутый в эту половину плаща. Впоследствии Мартин стал монахом, епископом, известным как святой Мартин Турский, а его плащ хранили как святыню. Плащ достался французским королям, которые носили его с собой во время боевых походов и выставляли в походной церкви-палатке, названной в честь плаща – капелла. Священники, служившие в этой церкви, назывались капелланы. Конечно, эти священники не только совершали торжественные мессы, но и служили воинам – уделяли таинства, давали советы, были рядом.

Впоследствии капелланами стали называть всех священников, присутствовавших в войсках христианских государств. Они молились вместе с солдатами, напоминали о необходимости соблюдать Божьи заповеди даже на войне. Стоит вспомнить слова знаменитого историка Нормана Дэвиса: "Капелланы своим присутствием делали войну более гуманной. Там, где были капелланы, – меньше издевались над пленными, меньше задевали гражданских".

Итак, небесным покровителем военных капелланов считается святой Мартин Турский.

В украинской истории прообраз капеллана встречался в княжеских дружинах, в казачьих войсках. Сохранились имена многих капелланов из армии УНР и УПА, которые делили судьбу с тогдашними воинами в походах, скитаниях, а иногда и в гибели на поле битвы или заключении в советских концлагерях и тюрьмах.

В современном понимании "капеллан" – это священнослужитель, обладающий богословским образованием и осуществляющий свое служение для закрытых общин, обособленных групп людей. Могут быть капелланы военные, больничные, пенитенциарные и другие. В целом капелланы могут служить повсюду, где требуется постоянное присутствие священника и учет особых потребностей группы людей.

Но мы сейчас все-таки больше о военных капелланах. С начала войны в 2014 году священники были вместе с украинскими военными – сначала чисто на волонтерских началах, а затем их уже начали оформлять по трудовому соглашению как работников.

Узаконивание капелланской деятельности

Законопроект "О военном капелланстве" в Верховную Раду Украины был внесен 22 января 2021 года и только 30 ноября 2021 года принятый закон подписал президент.

Согласно этому закону, военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от руководящего центра (управления) соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

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К слову, в Православной Церкви Украины разрешение на право осуществления военной капелланской деятельности от ПЦУ подписывает лично Блаженнейший Митрополит Епифаний.

Должность капеллана теперь считается офицерской. Кроме высшего богословского образования, капеллан проходит обучение по специальной программе подготовки военных капелланов в соответствующих высших военных учебных заведениях Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и т.д. Сегодня священнослужители проходят дополнительно еще специальные курсы на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Деятельность капелланов четко прописана в законе – это удовлетворение духовно-религиозных потребностей военнослужащих, работников и их семей. В обязанности военного капеллана входят и пастырская опека, и религиозно-просветительская работа, и социально-благотворительная деятельность, и консультирование командования по религиозным вопросам.

Традиционно каждая профессия имеет свой праздник – пожарные, учителя, экскурсоводы. В США день капелланов отмечают во вторую субботу февраля. В Польше официального праздника нет, но капелланов там поздравляют либо в День священника (чистый четверг), либо в День Войска Польского (15 августа).

Капелланы служат на фронте, несмотря на конфессиональные разногласия

В Украине у военных капелланов своего официального праздника пока нет. Официальный праздник должен быть утвержден государством, но кажется, что здесь решающее слово должна сказать все же Церковь. Поскольку покровителем военных капелланов считается святой Мартин Милостивый (Турский), то Блаженнейший Митрополит Епифаний поздравил военных капелланов именно в День памяти святого Мартина – 12 октября, согласно юлианскому календарю. Раньше этот день чествовали 25 октября по старому календарю.

Важно понимать, что служение капеллана существенно отличается от служения священника в приходе. Капелланы не занимаются прозелитизмом, не пытаются обратить других солдат в свою веру. Мы работаем исключительно со своей паствой.

Естественно, война вносит свои реалии. В 16 веке ксёндз исповедовал православного солдата, а православный священник совершал службу для католиков. Если "свой" капеллан был далеко, то для удовлетворения нужд военных приглашали того священнослужителя, который рядом.

Сегодня на фронте православному капеллану часто приходится молиться вместе с мусульманином, агностиком, людьми разных религиозных убеждений.

Когда у воина после первых боев начинаются панические атаки, то помощь следует оказать здесь и сейчас, не дожидаясь, пока вернется священник, отвечающий вероисповеданию воина. Все, как и 400 лет назад.

Наша обязанность служить Богу и людям, несмотря на конфессиональные разногласия.

В армии нет проблем по вероисповеданию побратимов, каждый уважает друг друга. И мы поддерживаем это.

Военный капеллан должен знать вкусы побратимов

Душпастырская опека и забота о духе украинского воина. Часто душпастырская работа важнее совершения религиозных обрядов и занимает много времени. Но пастырская опека – это не учить, не брать верх над кем-то.

Здесь об умении слушать, общаться и создавать отношения. Учителем, духовным начальником быть легко, но начальства у солдата и так хватает! Военный капеллан должен быть другом, тем, с кем можно поговорить не только о Боге, а обо всем на свете: о семье, о любимых фильмах.

Мы шутим, смеемся, вспоминаем приятные моменты довоенной жизни. Если мы будем постоянно ходить в трауре и унынии, то человек просто сойдет с ума. Военный капеллан знает вкусы побратимов, какие их любимые конфеты, а на что у них аллергия. Порой священник даже знает, как военный хотел бы, чтобы его провели в последний путь.

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Капелланы работают на передовой не все время. Мы посещаем раненых в госпиталях, бывает что вывозим военных на отдых. Мы общаемся с семьями воинов – в том числе и погибших. Приходилось долго молчать с поседевшей от горя мамой, потерявшей единственного сына, пошедшего защищать Украину.

Положение капеллана – двоякое. С одной стороны, священник в форме – лидер, духовный пастырь, высшее существо. С другой – он есть и должен быть одним из тех, кому служит. Жить с ними, есть один хлеб, ощущать их потребности. Быть побратимом, равным. Это нечто подобное тому, как Христос спустился на землю. Оставаясь Богом, он одновременно стал человеком. Такое сравнение – не преувеличение, ведь каждый, кто служит ближнему, подобен Христу – так же как Христос живет в каждом нашем ближнем. Опять же, вспомним святого Мартина и Христа, одетого в его плащ.

Иногда трудно подбирать слова

Когда ты священник в церкви, то к тебе приходят преимущественно те, кто уже ищет Бога, кто хочет быть с ним. А капеллан сам идет к людям, а люди бывают разные. Следует понимать, что наши защитники – это обычные люди, с разными характерами, особенностями, со своими недостатками. Но так же следует помнить, что этот несовершенный человек вызвался пойти и защищать конкретно вас. Он тратит свое здоровье, свое время на то, чтобы защищать незнакомого человека. Это сильный поступок, и это многое говорит об этом человеке.

Да, не всегда бойцы спрашивают о Боге, но Бог всегда есть среди нас. И вместе с капелланом Он слушает военного. Особенно это чувствуется в критические моменты, когда к Богу обращаются даже атеисты!

Иногда трудно подбирать слова. Но иногда они и не нужны. Порой достаточно просто помолчать, погреть в руках уже холодный кофе. Этого бывает больше, чем достаточно, чтобы человек почувствовал покой. Однажды боевой пес подбежал, лизнул небритую щеку, спас от отчаяния и боли.

Что капелланы говорят себе, когда становится страшно?

Солдаты о многом спрашивают у капелланов: когда поступит вооружение и как оно им поможет. Одна из самых болезненных тем – тыл. Воинам важно, чтобы в тылу помнили о войне, чтобы помогали фронту, не только красивыми словами, но и на деле. Чтобы военных – и погибших, и живых – достойно чествовали.

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Но чаще всего солдаты спрашивают о вере: "Падре, чему учит нас ваша вера? Терпеть? Она взращивает терпил?".

Мой Бог учит меня любить, прежде всего, ближних. А если любить – то уважать, то защищать. Защищать от зла, от травли и разорения. Христос страдал исключительно из любви к своим людям. Но он никогда не терпел фарисейства. Он даже выгнал торговцев из храма.

Мой Бог был рядом с запорожскими казаками. Мой Бог был рядом с украинцами, пережившими голодомор. Мой Бог был рядом с воинами УПА, тогда, когда молодые ребята с неравными силами боролись против российских оккупантов, против извергов, у которых не только Бога не было, у них сердца не было. Мой Бог сейчас рядом с ребятами, которые снова противостоят тому же врагу – Российской империи, как и много сотен лет назад.

Мой Бог дает им силу через их любовь к родным, к Украине, без устали вести неравную борьбу и держаться ради встречи с близкими, ради будущего нашего государства.