Оккупанты меняют методы обстрелов

Сейчас для ВКС России базовым вероятнее всего является вариант Х-59МК2, который имеет следующие характеристики:

длина фюзеляжа – 4,2 метра;

размах крыла – 2,45 метра;

стартовая масса – 770 килограммов;

боевая часть – 310 килограммов в проникающем или кассетном исполнении;

заявленная дальность полета – до 285 километров.

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Запускаться Х-59 может с Су-34 и Су-35. Были даже единичные эпизоды, когда для ударов Х-59 по Украине россияне использовали свои Су-57.

Отдельная интересная история заключается в том, что на таких крылатых ракетах используется двигатель ТРДД-50Б. Это вариант двигателя ТРДД-50, который ставится на дальнобойные крылатые ракеты россиян типов Х-101 и 3М-14 "Калибр".

Именно ракетами типа Х-59 россияне весной 2022 года "выносили" нам нефтебазы и портовую инфраструктуру. Сбивать их более проблематично, чем те же Х-101 или "Калибры", из-за малых габаритов Х-59 (по сути, ненамного больше, чем в "Шахеде").

Поэтому, когда от официальных спикеров уже звучат тезисы о том, что Россия на эту зиму может изменить методы и способы обстрелов, то кто знает – возможно, они подразумевают, что россияне вообще могут переставить акценты в использовании запаса ракет. Возможно, в первую очередь оккупанты начнут отстреливать крылатые ракеты для тактической авиации, а уже во вторую – тратить дальнобойные ракеты для стратегической авиации и военно-морского флота.

Россияне могут использовать "летающие этажерки" для массированных атак

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат признал, что российские оккупанты используют против нас и дроны-камикадзе неустановленного типа, которые изготавливаются буквально из палок и моторов, купленных на AliEpxress.

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Похоже, здесь он имел в виду именно те "летающие этажерки", об использовании которых в открытых источниках писали еще с мая этого года. Но тогда говорилось о разведывательных беспилотниках, которые способны пролететь значительное расстояние вглубь нашей территории по сложному ломаному маршруту.

Хотя конструкция беспилотников этого типа выглядит простой, она также эффективна и надежна. В полете он выдерживает вибрации от работы сразу двух двигателей: первый работает в тянущем режиме, второй – в толкающем.

Какие ориентировочные тактико-технические характеристики, как эти "летающие этажерки" маркируются по российским документам, в каких объемах они могут производиться – это все пока в открытых источниках неизвестно.

Но не следует исключать, что и такой тип "самолетов-снарядов" россияне могут использовать для массированных ударов по нашей инфраструктуре. Не только "Шахеды".