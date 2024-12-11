Зеленский рассказал, сколько украинских священников убили россияне

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российские преступления против церкви. Он отметил, что есть доказательства того, как россияне пытали священников.

Российские оккупанты убили 50 священников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBN.

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За что россияне убили священнослужителей

Зеленский считает, что Россия относится к украинской церкви почти так же, как и к украинской школе, то есть пытается уничтожить ее. Президент добавил, что россияне делают так, чтобы от нее не осталось никакого следа. Именно поэтому много священников взяли в плен, а часть из них убили.

Он отметил, что есть доказательства того, как оккупанты пытали священнослужителей и убивали их различными способами.

За что они их пытали? Только за то, что они должны были служить Кириллу, патриарху Москвы, и служить их церкви. А священник, он служит людям, он просто служит Богу, и он помогает людям,

– говорит Зеленский.

Глава государства добавляет, что эти священники отказались служить РПЦ и именно за это оккупанты их расстреляли. Он отмечает, что россияне хотели сломать дух людей, а когда им это не удалось – решили убить священнослужителей.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что российская армия разрушила 700 церквей на территории Украины различными способами. В частности, их атаковали бомбами и ракетами, а также поджигали.