Зеленський розповів, скільки українських священників вбили росіяни

Президент Володимир Зеленський прокоментував російські злочини проти церкви. Він зазначив, що є докази того, як росіяни катували священників.

Російські окупанти вбили 50 священників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBN.

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За що росіяни вбили священнослужителів

Зеленський вважає, що Росія ставиться до української церкви майже так само, як і до української школи, тобто намагається знищити її. Президент додав, що росіяни роблять так, аби від неї не залишилося жодного сліду. Саме тому багато священників взяли в полон, а частину з них вбили.

Він зазначив, що є докази того, як окупанти катували священнослужителів та вбивали їх різними способами.

За що вони їх катували? Тільки за те, що вони повинні були служити Кирилу, патріарху Москви, і служити їхній церкві. А священник, він служить людям, він просто служить Богу, і він допомагає людям,

– каже Зеленський.

Глава держави додає, що ці священники відмовилися служити РПЦ і саме за це окупанти їх розстріляли. Він зазначає, що росіяни хотіли зламати дух людей, а коли їм це не вдалося – вирішили вбити священнослужителів.

Окрім цього, Зеленський розповів, що російська армія зруйнувала 700 церков на території України у різний спосіб. Зокрема, їх атакували бомбами та ракетами, а також підпалювали.