Военные пытали людей на Тернопольщине: инцидент прокомментировала 3-я штурмовая бригада
- На Тернопольщине задержаны шесть человек, которые, по данным полиции, пытали людей, в частности ветерана на реабилитации.
- 3-я штурмовая бригада заявила о готовности сотрудничать с правоохранителями для объективного расследования и осудила насилие против гражданских лиц.
На Тернопольщине злоумышленники вывозили людей за пределы города, били их и требовали деньги или ценное имущество. Среди пострадавших – тяжело раненые на войне защитники, которые находились на реабилитации.
Правоохранители уже задержали шестерых причастных лиц. Инцидент прокомментировали в 3-й штурмовой бригаде, бойцы которой якобы являются фигурантами дела.
Смотрите также Подозреваемый оказался военным в СЗЧ: новые детали убийства 15-летней девушки в Винницкой области
Что заявили в 3-й штурмовой бригаде?
В официальном заявлении говорится, что подразделение ознакомлено с сообщением полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами 3-й штурмовой бригады. Она открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств.
Кроме того, заметили, что 3-я штурмовая бригада – одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных.
Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия,
– написали там.
Как военные издевались над людьми?
- На Тернопольщине военные незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.
- К слову, одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие перестрели на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.
- Подозрения уже получили 7 фигурантов. Других причастных к преступной деятельности устанавливают, продолжается досудебное расследование.