На Тернопільщині зловмисники вивозили людей за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Серед потерпілих – важко поранені на війні захисники, які перебували на реабілітації.

Правоохоронці вже затримали шістьох причетних осіб. Інцидент прокоментували в 3-й штурмовій бригаді, бійці якої нібито є фігурантами справи.

Що заявили в 3-й штурмовій бригаді?

В офіційній заяві йдеться, що підрозділ ознайомлений із повідомленням поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями 3-ї штурмової бригади. Вона відкрита до співпраці з правоохоронними органами та очікує на об'єктивне розслідування обставин.

Окрім того, зауважили, що 3-тя штурмова бригада – один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових.

Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії,

– написали там.

Як військові знущалися з людей?