Військові катували людей на Тернопільщині: інцидент прокоментувала 3-тя штурмова бригада
- На Тернопільщині затримано шістьох осіб, які, за даними поліції, катували людей, зокрема ветерана на реабілітації.
- 3-тя штурмова бригада заявила про готовність співпрацювати з правоохоронцями для об'єктивного розслідування та засудила насильство проти цивільних осіб.
На Тернопільщині зловмисники вивозили людей за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Серед потерпілих – важко поранені на війні захисники, які перебували на реабілітації.
Правоохоронці вже затримали шістьох причетних осіб. Інцидент прокоментували в 3-й штурмовій бригаді, бійці якої нібито є фігурантами справи.
Що заявили в 3-й штурмовій бригаді?
В офіційній заяві йдеться, що підрозділ ознайомлений із повідомленням поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями 3-ї штурмової бригади. Вона відкрита до співпраці з правоохоронними органами та очікує на об'єктивне розслідування обставин.
Окрім того, зауважили, що 3-тя штурмова бригада – один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових.
Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії,
– написали там.
Як військові знущалися з людей?
- На Тернопільщині військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.
- До слова, одного з чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.
- Підозри вже отримали 7 фігурантів. Інших причетних до злочинної діяльності встановлюють, триває досудове розслідування.