Про це в середу, 15 жовтня, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Підозри вже оголосили для семи фігурантів.

Як військові знущалися з людей?

За даними поліції, зловмисники вивозили людей за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Зокрема, серед потерпілих – важко поранені на війні захисники, які перебували на реабілітації.

Своїх жертв підозрювані залякували, а в разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою. Серед інцидентів:

У 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Правоохоронці виявили транспортний засіб на території Київської області.

Одного з чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя силоміць заштовхали у мікроавтобус, застосувавши сльозогінний газ, і вивезли за місто. Там постраждалого роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто, а згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Ще один злочин задокументовано на Івано-Франківщині – військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали.

Поліція затримала підозрюваних: дивіться фото

У чому підозрюють зловмисників?

Тернопільські поліцейські, бійці роти поліції особливого призначення за підтримки колег зі спецпідрозділів КОРД з чотирьох областей України реалізували масштабну спецоперацію із припинення злочинної діяльності військових.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей, під час яких вилучено мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

У процесуальному порядку затримано 6 осіб. Також підозри отримали 7 фігурантів:

за частиною 2 статті 127 – катування;

за частиною 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

за частиною 4 статті 187 – розбій;

за частиною 2 статті 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Інших причетних до злочинної діяльності ще встановлюють, триває досудове розслідування.

Поліція показала затримання зловмисників: дивіться відео

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили оперативники карного розшуку та слідчі ГУНП в Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Зверніть увагу! У поліції наголосили, що правоохоронці у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії вони також реагують та викривають усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка

