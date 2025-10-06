Про таке повідомили в поліції Полтавської області, передає 24 Канал.
Що відомо про трагічний інцидент на Полтавщині?
У четвер, 2 жовтня, Руслан Гутевич 1987 року народження, Олена Гутевич 1987 року народження та їхній син Руслан Звонков 2020 року народження виїхали з дому на червоному ВАЗ 2110 у напрямку села Ліщинівка Кобеляцького району.
Останній раз автомобіль бачили о 15:30 в селі Мачухи Полтавського району. Після цього жодної інформації про місцеперебування сім'ї не було.
Понад 100 поліцейських, включно з кінологами та службовими собаками, два дні проводили пошукову операцію.
Зрештою, тіла Олени та її сина Руслана знайшли у водоймі всередині затопленого автомобіля. Їх направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причин та обставин смерті.
У поліції зазначили, що наразі тривають пошуки Руслана Гутевича. Водночас справу розслідують як умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Зникнення дітей та підлітків: останні новини
У селі Гожули Полтавської області 24 вересня зникли дві сестри – Анастасія Пшенична та Крістіна Пшенична. Дівчата пішли в невідомому напрямку та не повернулися.
- 16-річний Богдан Ганайлюк зник 18 вересня на Львівщині. Пізніше його знайшли без свідомості в покинутій будівлі. Хлопця госпіталізували в тяжкому стані, правоохоронці розслідують обставини інциденту.
Щодо 16-річної Наталії Яськевич, яка зникла в Польщі, відомо, що востаннє вона спілкувалася з родиною телефоном 17 вересня о 13:00. Дівчина не повернулася додому, і її місцеперебування залишається невідомим.