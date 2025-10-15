Правоохоронці вже затримали шістьох причетних осіб. Інцидент прокоментували в 3-й штурмовій бригаді, бійці якої нібито є фігурантами справи.
Що заявили в 3-й штурмовій бригаді?
В офіційній заяві йдеться, що підрозділ ознайомлений із повідомленням поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями 3-ї штурмової бригади. Вона відкрита до співпраці з правоохоронними органами та очікує на об'єктивне розслідування обставин.
Окрім того, зауважили, що 3-тя штурмова бригада – один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових.
Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії,
– написали там.
Як військові знущалися з людей?
- На Тернопільщині військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.
- До слова, одного з чинних військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.
- Підозри вже отримали 7 фігурантів. Інших причетних до злочинної діяльності встановлюють, триває досудове розслідування.