Правоохранители уже задержали шестерых причастных лиц. Инцидент прокомментировали в 3-й штурмовой бригаде, бойцы которой якобы являются фигурантами дела.

Что заявили в 3-й штурмовой бригаде?

В официальном заявлении говорится, что подразделение ознакомлено с сообщением полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами 3-й штурмовой бригады. Она открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств.

Кроме того, заметили, что 3-я штурмовая бригада – одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных.

Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия,

– написали там.

Как военные издевались над людьми?