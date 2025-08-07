В сентябре должны начаться совместные российско-белорусские военные учения под названием "Запад –2025". В Беларусь прибыли бойцы и техника из России.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала выразил мнение, что реальных угроз для восточного фланга НАТО (Польши, стран Балтии) от этих учений нет.

Как Европа реагирует на эти учения?

Жмайло предполагает, что могут быть провокации, которые произошли несколько дней назад, когда российский беспилотник "Гербера" залетел на территорию Литвы. По его словам, эта воздушная цель скорее всего не была сбита, а просто у БпЛА закончилось топливо и он упал в глубине территории Литвы.

Такие провокации возможны. Маневры по типу развертывания наступательных колонн тоже могут быть,

– озвучил Жмайло.

Он рассказал, что Польша проводит тоже учения, Литва стягивает дополнительные средства ПВО, Эстония начинает больше укреплять свою границу, соответствующие меры безопасности проводятся и в Латвии. Однако Жмайло выразил сомнение, что на территории этих стран какие-то другие события, кроме залета дронов или диверсий, действительно могут произойти.

Может ли повториться сценарий 2022 года?

Принимая во внимание, что Россия не вытягивает свои наступательные темпы на фронте, эти российские войска, которые привлечены к учениям, могут быть затем переброшены через российскую территорию для усиления ее штурмовых подразделений.

Чтобы российские войска, как в 2022 году, шли по территории Беларуси и прорывали украинскую северную границу – очень маловероятно. Лукашенко понимает, что сейчас крайне шаткая ситуация. Она однозначно не та, что была в 2022 году,

– объяснил Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что белорусский диктатор очень ценит то потепление, которое удалось достичь Беларуси с США после визита спецпосланника Трампа – Кита Келлога. После этого был снят с Беларуси ряд санкций. Кроме того, Минск сейчас больше интегрируется с Пекином, организовываются белорусско-китайские учения.

"Он очень ценит, что визит Кита Келлога на фоне войны в Украине в определенной степени вывел его из долгой международной изоляции. Лукашенко – это последний диктатор Европы, именно так его называют на Западе", – отметил Жмайло.

Поэтому, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, как раз Лукашенко заинтересован в том, чтобы российско-белорусские учения состоялись и войска России вернулись потом домой. Ведь он осознает, что это легитимная цель и Украина может себе позволить бить на опережение по территории Беларуси, уничтожая российские войска.